Akty dywersji na kolei. Jest wniosek o czerwoną notę Interpolu

Jak podała rozgłośnia RMF FM, Biuro Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji skierowało do centrali Interpolu w Lyonie przygotowany przez prokuraturę wniosek o wydanie czerwonych not dla Jewhenija Iwanowa i Ołeksandra Kononowa. Poszukiwani Ukraińcy są podejrzewani o dokonanie aktów dywersji na polskiej kolei, działając na rzecz obcego wywiadu. Wcześniej wydano za nimi europejskie nakazy aresztowania.

Czerwona nota Interpolu, nazywana międzynarodowym listem gończym, to najwyższy poziom międzynarodowego alertu, powiadamiający służby w 196 krajach członkowskich o poszukiwaniu osoby podejrzanej o poważne przestępstwo, takie jak zabójstwo, handel narkotykami, czy terroryzm, w celu jej zlokalizowania, tymczasowego aresztowania i ekstradycji do kraju, który wystąpił z wnioskiem.

Akty dywersji na kolei

15 i 16 listopada na trasie Warszawa – Dorohusk doszło do dwóch aktów dywersji. W Mice (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Natomiast niedaleko stacji kolejowej Gołąb (woj. lubelskie, pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Premier Donald Tusk poinformował 18 listopada w Sejmie, że za sabotażem na torach stoi dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskim wywiadem. Jeden z podejrzanych to obywatel Ukrainy skazany przez sąd we Lwowie za akty dywersji. Drugi to mieszkaniec Donbasu, pracownik miejscowej prokuratury. Sprawcy tuż po aktach dywersji uciekli na Białoruś, opuszczając terytorium Polski przez przejście graniczne w Terespolu.

Prokuratura postawiła 39-letniemu Ołeksandrowi Kononowowi i 41-letniemu Jewhenijowi Iwanowowi zarzuty dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Za ten czyn grozi dożywocie.

