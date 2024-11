Tusk: Zagrożenie konfliktem globalnym jest naprawdę poważne i realne

O wojnie na Ukrainie i rosnącym zagrożeniu Tusk wspomniał w swoim wystąpieniu wygłoszonym w piątek podczas 43. Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP).

– Trudno, żebym dzisiaj nie powiedział tych kilku zasadniczych słów dotyczących sytuacji, bo ona jest sytuacją historyczną, w jakiej dzisiaj znaleźliśmy się my wszyscy – wy, wasi uczniowie, ich rodzice, Polska, Europa – powiedział premier.

Tusk: Wojna na wschodzie wchodzi w rozstrzygającą fazę

– Wojna na wschodzie wchodzi w rozstrzygającą fazę. Wszyscy to wiemy. Czujemy, że zbliża się, ale zbliża się nieznane. Nikt z nas nie zna końca tego konfliktu. Wiemy jednak, że nabiera on bardzo dramatycznych w tej chwili wymiarów – ocenił.

Jego zdaniem "wydarzenia ostatnich kilkudziesięciu godzin pokazują, że to zagrożenie jest naprawdę poważne i realne, jeżeli chodzi o konflikt globalny".

– Mówię o tym dlatego tu, bo to tym bardziej podkreśla wagę waszych działań, tych codziennych. Bo nie ma drugiego takiego miejsca jak szkoła, gdzie możemy przygotować młodych ludzi do odporności na takie zdarzenia historyczne i to w najróżniejszych wymiarach – tłumaczył.

Premier: Ukraina trwa głównie dlatego

– Jeśli dzisiaj obserwujemy dramatyczne zdarzenia w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej, to jedno doświadczenie tam jest dość oczywiste (...). Otóż bezpieczne, silne i odporne narody to te, które dysponują przewagą technologiczną, intelektualną, kreatywnością – mówił.

Według niego "Ukraina trwa głównie dlatego, że naród ukraiński okazał się kreatywny". – Dużo ludzi potrafiło tam pokazać, na czym polega przewaga ludzi przygotowanych do wyzwań nowoczesności, także w czasie takich dramatów jak wojna – argumentował.

Dodał, że bez edukacji nie ma bezpieczeństwa państwa. – To od jakości nauczania, od tego, co dzieje się na co dzień w polskiej szkole, zależy to, czy my za 5, 10 lat będziemy bezpieczni – oświadczył Tusk.

