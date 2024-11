Zełenski: Rosja zaatakowała Ukrainę nowym pociskiem

W czwartkowym ataku na Ukrainę Rosja użyła m.in. międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM), odpalonej z rosyjskiego obwodu astrachańskiego – poinformowały ukraińskie siły powietrzne. Taki pocisk może przenosić ładunki jądrowe, a jego zasięg wynosi do 6 tys. km.

Zełenski: To był nowy rosyjski pocisk

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że wszystkie cechy pocisku użytego przez Rosję do ataku na miasto Dniepr wskazują na to, że była to międzykontynentalna rakieta balistyczna.

"Dzisiaj nasz szalony sąsiad po raz kolejny ujawnił swoją prawdziwą naturę – pogardę dla godności, wolności i ludzkiego życia. A przede wszystkim swój strach. Strach tak przytłaczający, że wystrzeliwuje pocisk za pociskiem, przeszukując glob w poszukiwaniu kolejnych broni – czy to z Iranu, czy z Korei Północnej. Dziś to był nowy rosyjski pocisk. Jego prędkość i wysokość sugerują międzykontynentalne zdolności balistyczne. Badania trwają" – napisał Zełenski na portalu X.

Podkreślił, że rosyjski prezydent Władimir Putin traktuje Ukrainę jak poligon doświadczalny. "Putin zrobi wszystko, by jego sąsiad nie wymknął się z jego uścisku. I dziękuję każdemu Ukraińcowi – zarówno mężczyznom, jak i kobietom – którzy bronią Ukrainy przed tym złem z wytrwałością, odwagą i siłą. Z godnością" – zaznaczył.

Jego zdaniem "godność" to jedno ze słów definiujących Ukrainę. "I to słowo, które prawdopodobnie nigdy więcej nie zostanie wypowiedziane o Rosji" – dodał Zełenski.

Sikorski o użyciu przez Rosję międzykontynentalnej rakiety balistycznej. USA tego nie potwierdzają

Szef MSZ Radosław Sikorski ocenił w czwartek, że użycie przez Rosję międzykontynentalnej rakiety balistycznej to duża eskalacja konfliktu i zarazem jej kolejny etap. Podkreślił, że jest zdeterminowany, by utrzymywać wojnę jak najdalej od polskich granic.

Informacji o użyciu przez Rosję międzykontynentalnego pocisku balistycznego nie potwierdza Biały Dom – podaje BBC, powołując się na dwa źródła w administracji prezydenta USA. Według nich rakieta rzeczywiście była balistyczna, ale nie międzykontynentalna. Jedno ze źródeł stwierdziło, że był to pocisk średniego zasięgu.

