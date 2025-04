"Budowa autorytarnego reżimu". Poroszenko uderza w Zełenskiego

Poroszenko skrytykował propozycję ukraińskich władz dotyczącą przedłużenia – po raz piętnasty – obowiązywania stanu wojennego.

– Wiemy, że należy to zrobić, ale dlaczego miesiąc przed końcem? (...) Musimy przyznać, iż jest sprawą oczywistą, że władze zaczęły nadużywać stanu wojennego, wykorzystując go nie tylko do obrony kraju, ale do budowy autorytarnego reżimu – ocenił.

– Naszym dzisiejszym celem nie może być uzurpacja władzy. Nieograniczona władza urzędu nad wami, czy nad nami – parlamentarzystami – jest upokorzeniem dla całej Ukrainy – powiedział, jednocześnie apelując o jedność.

Musimy natychmiast zrobić wszystko, aby się zjednoczyć. Zjednoczyć się nie wokół Zełenskiego czy wokół Poroszenki, ale zjednoczyć się w celu pokonania Putina i zwycięstwa. Zjednoczyć się wokół sił zbrojnych – mówił.

W lutym br. Poroszenko został objęty sankcjami przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Media spekulują zaś o jego możliwym udziale w przyszłych wyborach prezydenckich w Ukrainie.

Tajne rozmowy ludzi Trumpa z ukraińskimi przeciwnikami Zełenskiego. Ujawniono szczegóły

Portal Politico napisał w marcu, że czterech prominentnych członków otoczenia Donalda Trumpa odbyło tajne rozmowy z kilkoma głównymi przeciwnikami politycznymi Zełenskiego w Kijowie. Wśród nich miał być Poroszenko, obecnie szef partii Europejska Solidarność.

Źródła Politico twierdzą, że tematem rozmów była możliwość przeprowadzenia szybkich wyborów prezydenckich na Ukrainie, które nadal stanowią kluczowy element amerykańskiego planu zakończenia wojny.

Biały Dom stoi na stanowisku, że konieczne jest zorganizowanie wyborów prezydenckich po uzgodnieniu tymczasowego zawieszenia broni, a przed rozpoczęciem negocjacji pokojowych.

Zełenski pozostał na stanowisku prezydenta dłużej niż wynosi jego kadencja (upłynęła w maju 2024 r.), ponieważ na Ukrainie obowiązuje stan wojenny, a konstytucja kraju zabrania przeprowadzania w tym czasie wyborów.

Czytaj też:

Biuro prezydenta Ukrainy dementuje medialne rewelacje o Zełenskim