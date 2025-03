"Zdecydowanie to potępiamy". Chiny krytycznie o działaniach Izraela w Strefie Gazy

– Pekin jest poważnie zaniepokojony wznowieniem przez Izrael działań wojennych w Strefie Gazy – stwierdził we wtorek podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa przedstawiciel Chin przy ONZ, Fu Cong. – Zdecydowanie to potępiamy – zaznaczył w oświadczeniu, którego fragmenty w czwartek przytoczyła agencja Anadolu.

"Niepokojący obrót" sytuacji na Bliskim Wschodzie

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa zostało zwołane z inicjatywy Somalii i Algierii. W jego trakcie Fu uznał, że sytuacja na Bliskim Wschodzie przybrała "niepokojący obrót", podkreślając, że międzynarodowe prawo i porządek są "łamane i podważane, a prawo dżungli dominuje".

Apelując o "trwałe zawieszenie broni" w Strefie Gazy, Fu stwierdził: "Zdecydowanie wzywamy do porzucenia logiki dominacji siły. Środki wojskowe nie stanowią rozwiązania kwestii palestyńsko-izraelskiej".

– Wyraźny kontrast pomiędzy 15 miesiącami brutalnego konfliktu a 42 dniami rozejmu dowodzi, że bezsensowne stosowanie siły nie jest odpowiednią drogą do uwolnienia zakładników, a wręcz może zagrażać ich bezpieczeństwu – powiedział chiński dyplomata. – Chiny wzywają Izrael do zaprzestania obsesji na punkcie użycia siły, natychmiastowego zakończenia działań wojskowych w Strefie Gazy oraz zaprzestania zbiorowego karania cywilów w tym regionie – dodał. Fu skrytykował także Izrael za "uzbrajanie i upolitycznianie pomocy humanitarnej".

Izrael nie wpuszcza pomocy humanitarnej do Strefy Gazy

Przedstawiciel Chin przy ONZ podkreślił, że polityka Tel Awiwu polega na "czynieniu z pomocy humanitarnej narzędzia politycznego". – Na dzień dzisiejszy [wtorek], przez 17 kolejnych dni, do Strefy Gazy nie wpuszczono żadnych dostaw pomocy humanitarnej, a przerwanie dostępu do energii elektrycznej wstrzymało funkcjonowanie zakładu odsalania wody, co pogłębiło kryzys wodny – wskazał.

– Wykorzystywanie pomocy humanitarnej w celach politycznych stanowi naruszenie prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa humanitarnego. Chiny potępiają takie praktyki. Wzywamy Izrael do wypełnienia swoich zobowiązań jako mocarstwa okupacyjnego zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym i natychmiastowego przywrócenia pełnego dostępu humanitarnego do Strefy Gazy – podsumował Fu.

2 marca Izrael wstrzymał wjazd wszelkiej pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, kończąc pierwszy etap rozejmu. W tym czasie kontynuowano także niskointensywne działania wojenne, które prowadziły do śmierci cywilów. W nocy z poniedziałku na wtorek siły izraelskie zerwały rozejm w Strefie Gazy, rozpoczynając masowe bombardowania i ostrzały. W środę Izraelczycy przeszli do operacji lądowej. W ciągu zaledwie trzech dni w Strefie Gazy zginęły setki cywilów, w tym wiele dzieci.

