Globalistyczny globus

Trzeba więc uważnie je rozczytywać, bo motywacje działań poszczególnych państw stają się wtedy jaśniejsze. Zacznijmy od globusa. Wydaje się, że mamy obecnie zmianę świata na podzielony na dwa obozy – globalistyczny i antyglobalistyczny. Chodzi tu nie tyle o globalną gospodarkę, ile o projekt polityczny – potwierdzany i planowany co roku w Davos. To tam zjeżdżają się możni tego świata i z listy obecności wynika, kto należy do klasy. Panów.