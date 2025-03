"Trzynastki" przed Wielkanocą? Nie dla wszystkich emerytów

W tym roku "trzynastka" wyniesie 1 tys. 878 zł i 91 gr. Kwoty na rękę będą uzależnione od wysokości emerytury lub renty. Od dodatkowego świadczenia potrącona zostanie bowiem składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy.

Emeryci zastanawiają się, kiedy otrzymają "trzynastkę". Zostanie ona wypłacona w kwietniu. Wpłynie na konto razem z emeryturą lub rentą, w ramach jednego przelewu. Pytani, czy kwietniowe przelewy przyjdą przed świętami wielkanocnymi. Okazuje się, że część osób otrzymujących świadczenia z ZUS będzie musiało czekać niemal do majówki.

Wypłata "trzynastek". Znamy możliwe terminy

"ZUS wypłaca świadczenia w stałych termiach – 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli termin wypłaty wypada w sobotę, niedziele lub święto, wtedy jest 'przyspieszany' i pieniądze docierają jeden-dwa dni wcześniej. 1 kwietnia wypada we wtorek. Wtedy przelewy i przekazy świadczeń powiększonych o trzynastki trafią do ok. milina seniorów. 6 kwietnia to niedziela, zatem pieniądze powinny trafić do seniorów najpóźniej w piątek 4 kwietnia. Kolejny termin wypłat przypada 10 i 15 kwietnia i będzie realizowany bez zmian. Następna tura emerytów i rencistów powinna dostać pieniądze 20. kwietnia. To będzie akurat Wielkanoc, więc przelew lub przekaz trafi najpóźniej do seniorów w Wielki Piątek. Ostatnia transza wypłat powinna trafić do seniorów 25. dnia miesiąca. Chodzi o ok. 1,8 mln osób. To będzie ostatni piątek kwietnia przed długą majówką" – podał "Fakt".

Oznacza to więc, że część uprawnionych dostanie przelewy tuż przed majowym weekendem. Chodzi o osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Ich wypłata zaplanowana jest na 1 maja.

Waloryzacja podwyższa nie tylko świadczenie główne, rosną także dodatki. Osoby pobierające emerytury i renty mogą liczyć na wyższe świadczenia z ZUS. Zgodnie z roczną waloryzacją, świadczenia emerytalno-rentowe od marca 2025 roku zostały podniesione o 5,5 proc. Podwyżki obejmują zarówno emerytury, renty, jak i dodatki.

Czytaj też:

Wyższy dodatek do emerytury. Ta grupa może się cieszyćCzytaj też:

Tanie mieszkanie dla seniora. Nowy pomysł rządu