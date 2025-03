Wyższy dodatek do emerytury. Ta grupa może się cieszyć

11 marca przypada Dzień Sołtysa. Byli sołtysi, którzy przeszli już na emeryturę, zostali objęcie waloryzacją rent i emerytur, która nastąpiła 1 marca. Podwyższeniu uległy jednak nie tylko same świadczenia, ale też dodatki do nich. W przypadku byłych sołtysów jest to dodatek, który wprowadzono w roku 2023.

Program "Sołtys Plus" został wprowadzony za rządów Zjednoczonej Prawicy. Rządzący przekonywali, że to wyraz wdzięczności za ich poświęcenie, a jednocześnie zachęta dla przyszłych liderów wsi oraz jeden z czynników mających zachęcić młodych do tego, aby nie wyjeżdżali do większych miast. – Rząd PiS postanowił przygotować ustawę o specjalnym dodatku do emerytury w wysokości 300 zł dla wszystkich sołtysów, którzy przez odpowiedni czas byli tymi sołtysami. Ta ustawa wkrótce ujrzy światło dzienne – zapowiedział ówczesny premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Jasła 11 marca 2023 roku.

Od 1 marca dodatek wzrósł z 336,36 zł do 354,86 zł – podwyżka o 18,50 zł. Podlega on corocznej waloryzacji. Pierwotna kwota dodatku to 300 zł.

Jak uzyskać "dodatek sołtysowy"?

Aby otrzymać dodatek emerytalny, byli sołtysi muszą spełnić kilka konkretnych warunków. Oto one:

Pełnienie funkcji sołtysa zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. Sprawowanie tej funkcji przez minimum dwie kadencje, które łącznie trwały co najmniej 8 lat Osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn)

Co istotne, z programu nie mogą skorzystać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione podczas pełnienia funkcji sołtysa.

Waloryzacja rent i emerytur

W tym roku waloryzacja emerytur i rent wynosi 5,5 proc. Wskaźnik waloryzacji jest ustalany na podstawie danych ekonomicznych GUS za 2024 roku (tj. 3,6 proc. inflacji i 12,4 proc. wzrostu płac – waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji).

Co istotne, wyższe wypłaty oznaczają wyższą składkę zdrowotną. Dodatkowo część seniorów po raz pierwszy zapłaci podatek od emerytury, czyli PIT.

