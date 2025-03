MFW naciska na podwyższenie wieku emerytalnego. Wieszczy katastrofę

W nowej analizie ekonomiści MFW kreślą ciemną wizję przyszłości polskiego systemu emerytalnego, jeżeli nie zajdą radykalne zmiany. "Przewiduje się, że w długim terminie starzenie się społeczeństwa osłabi adekwatność polskiego publicznego systemu emerytalnego, szczególnie dla biedniejszych emerytów, kobiet i niestandardowych pracowników. Bez żadnych reform do 2050 r. średni wskaźnik świadczeń spadnie z 45 do 29 procent" – czytamy w analizie, którą cytuje infor.pl.

Według ekonomistów MFW, walka ze starzeniem się społeczeństwa w celu utrzymania wskaźnika świadczeń wiązałoby się z dodatkowymi kosztami fiskalnymi w wysokości około 6 punktów procentowych PKB do 2050 r. Jednocześnie spadek wskaźnika świadczeń oznaczałby, że przeciętna emerytura zrównywałaby się z minimalną emeryturą.

"Aby złagodzić skutki starzenia się społeczeństwa, potrzebne jest kompleksowe, wielotorowe podejście" – wskazano w dokumencie. Stąd eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego wymieniają możliwe rozwiązania:

wyrównanie ustawowego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn i podnoszenie go z czasem wraz ze wzrostem oczekiwanej długości życia;

wydłużenia efektywnego życia zawodowego poza ustawowy wiek emerytalny i zachęty do pracy dla emerytów;

wdrożenie minimalnego okresu składkowego, by zachęcić do wydłużania aktywności zawodowej oraz zredukować koszty bardzo małych wypłat;

działania na rynku pracy, mające na celu zwiększenie udziału osób aktywnych zawodowo;

potrzeba większego udziału oszczędności gospodarstw domowych w gospodarce.

Kobiety będą pracować dłużej? Trwa dyskusja

Coraz głośniej wybrzmiewa postulat podwyżki wieku emerytalnego, choć minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewnia, że nie ma o tym mowy. "Jeśli chodzi o wiek emerytalny to żyjemy w czasach hipokryzji" – komentuje prezes Instytutu Emerytalnego dr Marcin Wojewódka. "Żaden polityk nie przyzna się, że powinno się w Polsce nie tylko zrównać wiek emerytalny, ale go również dla obu płci podnieść. Bo jeśli to powie to do razu przegra wybory. Natomiast wszyscy wiedzą, że utrzymywanie obecnego stanu oznacza niskie świadczenia emerytalne, szczególnie dla kobiet" – przekonuje.

Obecnie w Polsce kobiety osiągają wiek emerytalny mają 60, a mężczyźni 65 lat. Polska pozostaje jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym kobiety mogą przechodzić na emeryturę już w wieku 60 lat. Jak wynika z danych OECD, w większości państw członkowskich wiek emerytalny wynosi średnio 65 lat.

