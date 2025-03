Podniesienie wieku emerytalnego? Jasna deklaracja minister

Polityk Lewicy odniosła się do tzw. emerytur groszowych, czyli najniższych świadczeń, wypłacanych w wysokości proporcjonalnej do zgromadzonego przez seniora kapitału początkowego, a także składek na ubezpieczenie emerytalne. Takie świadczenie otrzymują osoby, które nie spełnią warunków do otrzymania najniższej emerytury.

– Jeżeli chodzi o emerytury stażowe, to w Sejmie aktualnie znajdują się projekty, w tym jeden projekt poselski mojego klubu Lewicy. O emeryturach stażowych rozmawiamy z koalicjantami. Natomiast stanowisko resortu, którym kieruję, jest oczywiście pozytywne – podkreśliła Dziemianowicz-Bąk na antenie RMF FM.

Minister: Nie ma planów podniesienia wieku emerytalnego

Ze strony szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej padła również deklaracja dotycząca dalszych działań rządzących w tej sprawie.

– Nie ma planów podnoszenia obowiązkowego wieku emerytalnego i tego robić nie będziemy. Natomiast to, nad czym pracujemy i co już wdrażamy, to jest taka przebudowa polskiego rynku pracy, żeby zachęcał osoby starsze do pozostania na tym rynku – podkreśliła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

W rozmowie pojawiła się również kwestia aktywizacji zawodowej seniorów.

– Nie wystarczy tylko namawiać osoby starsze, mówić: "słuchajcie, pracujcie dłużej, to będziecie mieli wyższą emeryturę". Trzeba dostosować też te warunki pracy. Osoby starsze np. z zupełnie naturalnych przyczyn czasem częściej chorują, czasem szybciej się meczą. Zachęcamy pracodawców do tego, żeby umożliwiali skrócenie czasu pracy – podkreśliła szefowa MRPiPS.

"Jeżeli mielibyśmy coś zrównywać, to w dół"

– Na przykład w ustawie, która w tej chwili trafiła do Senatu, została już przyjęta przez Sejm, zawarliśmy takie dofinansowania do zatrudniania seniorów, które pozwalają na realne oszczędności na kosztach zatrudnienia właśnie dla pracodawców. Dofinansowanie do zatrudniania emerytów to jest realna materialna, finansowa korzyść – powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Minister, zapytana o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, odpowiedziała: "Jeżeli mielibyśmy coś zrównywać, to w dół".

Czytaj też:

Przykra niespodzianka dla części seniorów. Niższe emeryturyCzytaj też:

Korzystne wyroki dla emerytów. Nawet 2 tys. zł ekstra do emerytury