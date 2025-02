Rzadsze wypłaty emerytur. Tak chce oszczędzić rząd

Wiceminister Sebastian Gajewski zapewnia jednocześnie, że waloryzacja emerytur w 2025 roku nie ulegnie zmianie. W dodatku trwają rozmowy ws. nowych projektów dotyczących emerytur czerwcowych i wcześniejszych świadczeń.

ZUS: Wypłaty "groszówek" uciążliwe i kosztowne

Jak podaje Radio Zet, Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lat postuluje zmiany w wypłatach tzw. groszowych emerytur. Powodem jest administracyjna trudność ich wypłacenia i sam koszt.

Wiceminister Gajewski proponuje, by wspomniane świadczenie było wypłacane rzadziej. Mówi się o wypłacaniu go raz na kwartał.

– Możemy dyskutować o racjonalizacji procesu wypłaty, na przykład poprzez rzadsze wypłaty groszowych czy kilkuzłotowych świadczeń, np. raz na kwartał skumulowaną wypłatę za trzy miesiące – mówi wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej w rozmowie z portalem money.pl. Jak podkreśla, "wypłata najniższych świadczeń przez ZUS, tych na poziomie kilkudziesięciu groszy czy kilku złotych, jest procesem kosztownym, wielokrotnie przekraczającym wysokość wypłacanych świadczeń."

Jednocześnie Sebastian Gajewski podkreśla, że jeśli chodzi o waloryzację emerytur w 2025 roku, MRPiPS nie planuje zmian. – Wskaźnik waloryzacji składa się z dwóch elementów: cenowego, który odzwierciedla inflację ogólną lub emerycką w roku poprzednim (w tym roku są one takie same), oraz płacowego, który odzwierciedla co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac – mówi wiceminister.

Po ogłoszeniu przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnika wzrostu płac w lutym, resort zamieści obwieszczenie o dokładnej wysokości waloryzacji.

Rząd szykuje projekt ws. emerytur czerwcowych

Na tym nie koniec zmian. Rząd pracuje nad projektem ws. emerytur czerwcowych, który ma umożliwić emerytom ponowne ustalenie wysokości świadczenia.

– Projekt dotyczący emerytur czerwcowych zakłada, że osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu między 2009 a 2019 rokiem, będą mogły od połowy tego roku ponownie ustalić wysokość świadczenia tak, jakby przeszły na emeryturę w maju. Następnie świadczenia zostaną zwaloryzowane przez wszystkie lata – tłumaczy wiceminister Gajewski.

Wiceszef MRPiPS zwraca również uwagę na kwestię pomniejszania kapitału emerytalnego w związku z pobieraniem wcześniejszych emerytur. – Szukamy rozwiązania między dwoma biegunami – nie możemy całkowicie zrezygnować z mechanizmu, bo jest racjonalny, ale chcemy znaleźć sposób na kompensację strat – wyjaśnia Sebastian Gajewski.

Czytaj też:

Trzaskowski: Nie będzie zmian w wieku emerytalnymCzytaj też:

Posłowie KO chcą wcześniejszej emerytury dla nowej grupy zawodowej