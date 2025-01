Nowe przepisy już obowiązują. Ponad 6 tys. złotych dla wybranych emerytów

W listopadzie ubiegłego roku Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. Nowe przepisy zastąpiły dotychczasowy, pozaustawowy i prowizoryczny mechanizm przyznawania świadczenia, który działał od ponad 50 lat. Ustawa nie tylko reguluje sam mechanizm, ale pozwala także na waloryzację świadczenia.

"To ważne, bo zmiany demograficzne sprawiają, że liczba stulatków będzie rosła. Ustawa jest gwarantem świadczenia dla tej coraz liczniejszej grupy" – podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), które przygotowało projekt ustawy.

Świadczenie honorowe

Nowe przepisy ułatwiają uzyskanie dodatkowych środków. Do tej pory świadczenie honorowe było przyznawane na wniosek osoby upoważnionej. Po zmianach w prawie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane automatycznie. Przypomnijmy, że prawo do jego otrzymywania ma osoba, która ukończyła 100 lat oraz posiada polskie obywatelstwo i ma prawo do emerytury lub renty. Co ważne, osoby nie posiadające prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego również mogą otrzymać dodatek honorowy. Muszą jednak złożyć do ZUS odpowiedni wniosek.

Kwota świadczenia honorowego to 6246,13 zł brutto miesięcznie. Zgodnie z nowymi przepisami będzie ona podlegać corocznej waloryzacji na zasadach i w terminach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, analogicznie do innych świadczeń emerytalno-rentowych.

Ustawa przewiduje, że świadczenie honorowe będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a od świadczenia będzie pobierana składka zdrowotna.

W razie zbiegu u jednej osoby prawa do więcej niż jednego z powyższych świadczeń, osobie tej przysługiwać będzie tylko jedno świadczenie honorowe.

