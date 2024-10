Ponad 6,2 tys. zł dla seniorów miesięcznie. Senat nie wniósł poprawek

Senat przyjął bez poprawek ustawę o świadczeniu honorowym. Zakłada ona, że specjalnym świadczeniem objęte zostaną z urzędu wszystkie osoby, które ukończyły 100 lat. Za ustawą głosowało 75 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia zawiera regulacje, które mają na celu unormowanie prawne wieloletniej tradycji szczególnego honorowania osób, które ukończyły ten wiek, w postaci przyznawania im świadczenia honorowego, finansowanego przez budżet państwa.

Świadczenie honorowe. Potrzebny podpis prezydenta

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – zgodnie z kilkudziesięcioletnią tradycją (od 1972 r.) – przyznają świadczenie w drodze wyjątku osobom, które ukończyły 100 lat życia. Ustawa usankcjonowała prawnie tę tradycję.

Ustawa zakłada zamrożenie wysokości świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia na dzień 1 stycznia 2025 r. na poziomie kwoty bazowej (od 1 marca 2024 r. – 6 246,13 zł brutto), a także wprowadzenie zasady, że świadczenie to będzie waloryzowane corocznie 1 marca na zasadach analogicznych do tych, jakie mają miejsce w przypadku waloryzacji emerytur i rent.

Osobom, które przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyły 100 lat życia i na dzień 31 grudnia 2024 r. mają prawo do świadczenia honorowego, świadczenie to zostanie przyznane z urzędu od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 stycznia 2025 r. W przypadku osób, które nie mają prawa do emerytury lub renty, wypłacanej przez organy emerytalne, prawo do świadczenia honorowego przyznawane będzie na wniosek. Prawo do świadczenia przysługiwać będzie osobom posiadającym obywatelstwo polskie. Świadczenie wypłacane jest dożywotnio.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

