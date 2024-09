Ile dostaną emeryci w 2025? Pojawiła się pierwsza prognoza

W poniedziałek GUS podał wstępne dane dotyczące inflacji we wrześniu. W ujęciu rocznym wskaźnik wyniósł 4,9 proc. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1 proc.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 4,9 proc. (wskaźnik cen 104,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 proc. (wskaźnik cen 100,1)" – czytamy w komunikacie GUS.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,7 proc. rok do roku. Ceny nośników energii odnotowały wzrost o 11,4 proc. Ceny paliw do prywatnych środków transportu to spadek o 2 proc. W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,2 proc., ceny nośników energii odnotowały wzrost o 0,2 proc., a ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 3,4 proc.

Emerytura 2025

Jak podaje "Fakt" wzrost inflacji oznacza także większą waloryzację, czyli wskaźnik o który będą zwiększane emerytury w 2025 roku.

"Wskaźnik waloryzacji zależy również od wzrostu płac, im wyższy, tym szybciej rosną emerytury. Płace według danych GUS wzrosły w sierpniu (najnowsze dane) o 11,1 proc. Doliczając do tego 4,9 proc. inflacji ze września, waloryzacja w 2025 roku powinna wynieść 6,14 proc." – wskazuje gazeta.

Jeśli przyszłoroczna waloryzacja faktycznie wyniesie 6,14 proc. to najniższa emerytura będzie równa 1 890,31 zł brutto. "Fakt" zaznacza jednak, że to tylko prognoza. Ostateczne dane poznamy w lutym przyszłego roku, kiedy GUS zaprezentuje informacje o wzroście wynagrodzeń i inflacji za cały rok.

Przypomnijmy, że prognozowana waloryzacja to dużo mniej niż w tym roku, gdy wzrost świadczeń wyniósł 12,12 proc.

