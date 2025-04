Wielka kompromitacja Polski. Odebrano nam organizację Pucharu Świata

Nowy obiekt dla łyżwiarzy miał zostać otwarty w Zakopanem już pod koniec 2023 roku, tymczasem prace nie zostały ukończone do dnia dzisiejszego. W tle jest ponadto konflikt wykonawcy z podwykonawcami oraz żądanie znacznej waloryzacji kosztów (z 90 na 117 milionów złotych).

Warunkiem federacji ISU było ukończenie obiektu do września. Dzisiaj już wiadomo, że jest to niemożliwe.

– Niestety mogę już potwierdzić, że organizacja zawodów Pucharu Świata została nam odebrana – mówi prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch w rozmowie z Wirtualną Polską.

Jak dodaje, na szczęście udało się "uratować" mistrzostwa Europy. Impreza ta "w ramach wyjątku" została przeniesiona do Tomaszowa Mazowieckiego. – Zostaliśmy ukarani za brak informacji i za to, że na budowie hali w Zakopanem dzieje się bardzo źle – tłumaczy.

To już kolejna kompromitacja państwa polskiego

Na portalu czytamy, że w związku z kompromitującą sytuacją Polska przestała być wiarygodnym partnerem przez co w przyszłości może mieć problemy z ponownym ubieganiem się o organizację imprezy tej miary. Sytuację Polski komplikuje fakt, że to nie pierwszy raz, gdy nasz kraj nie wywiązuje się ze swych zobowiązań.

- To jest dla nas duży cios i problem wizerunkowy, bo to już kolejny raz, gdy musimy się tłumaczyć nie ze swoich problemów – mówi Tataruch, wskazując, że rok temu konieczne było przeniesienie dwóch imprez juniorskich i jednej seniorskich do Tomaszowa Mazowieckiego. – Tym razem władze międzynarodowej federacji – mówiąc bardzo delikatnie – nie były zadowolone, że kolejny raz zgłaszamy się z takim samym wnioskiem – przyznaje.

WP opisuje ponadto, że młodzi zawodnicy coraz częściej są zmuszeni do korzystania z zagranicznych obiektów w Inzell oraz Heerenveen.

