Emeryci wściekli po decyzji rządu. Otrzymali mniej pieniędzy

Czternasta emerytura została wprowadzona po raz pierwszy przez rząd Mateusza Morawieckiego. Ma ona wynosić tyle, co emerytura minimalna, po marcowej waloryzacji jest to 1780,96 zł brutto. Taką kwotę otrzymają wszyscy, których podstawowa emerytura wynosi nie więcej niż 2900 zł brutto. Jeśli jednak jest wyższe, to zastosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę".

Niższe "czternastki"

Ustawa wprowadzająca świadczenie posiada zapis, zezwalający rządowi na podwyższanie świadczenia. Korzystał z tego rząd PiS, a Jarosław Kaczyński zapewniał że "czternastki" wyniosą 2650 zł (przy emeryturze minimalnej na poziomie 1558,44 zł).

Jednak obecne kierownictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zdecydowało się podwyższyć świadczenia. Skutkowało to tym, że wypłaty w tym roku są niższe o około tysiąc złotych od zeszłorocznych "czternastek". Emeryci nie są zadowoleni z tych zmian.

Po dojściu do władzy Koalicji 15 października istniały obawy o to, że 13. i 14. emerytura zostaną likwidowane. Szczególnie Polska 2050 i jej lider Szymon Hołownia wskazywali, że po zmianie władzy "skończy się rozdawnictwo". Na razie rząd Donalda Tuska zapewnia, że "trzynastki" i "czternastki" zostaną. Niedawno 14. emerytura została na stałe wpisana w kalendarz wypłat świadczeniobiorców od 2023 roku. Miesiąc wypłat ustala Rada Ministrów w rozporządzeniu wydawanym do 31 października każdego roku.

W tym roku "czternastki" były wypłacane we wrześniu. Dotychczas transze świadczenia zostały wypłacone razem z emeryturami i rentami, czyli 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Warto wiedzieć, że pierwsze przelewy ZUS z 14. emeryturą zostały wysłane 30 sierpnia, ponieważ 1 września wypadał w tym roku w niedzielę.

