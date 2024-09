Na tę zmianę czekały osoby niepełnosprawne. Sejm podjął decyzję

Za nowelizacją głosowało 411 posłów, przeciw było 10, wstrzymało się 7. Dzięki nowym przepisom osoby uprawnione do otrzymywania renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji otrzymają co miesiąc dodatek dopełniający w wysokości 2520 złotych.

– Kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. – 4300 zł a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – powiedziała przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Katarzyna Ueberhan.

Projekt zmian w ustawie był obywatelską inicjatywą środowisk osób niepełnosprawnych. Początkowo zakładał on podniesienie kwoty renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ostatecznie w wyniku prac podkomisji wprowadzono przyjęte obecnie rozwiązanie.

Kwota dodatku będzie co roku waloryzowana. Pierwszą wypłatę zaplanowano na maj przyszłego roku. Świadczeniobiorcy otrzymają wyrównanie od stycznia 2025 r.

Podwyżka renty socjalnej

W przyszłym roku wzrośnie kwota renty socjalnej oraz powiązanego z nim świadczenia wspierającego.

Wzrost renty socjalnej ma związek z podjętą przez rząd decyzją o wskaźniku waloryzacji na rok 2025. Przypomnijmy, że został on pozostawiony na ustawowym poziomie, co oznacza, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o 6,78 proc.

Z kolei kwota renty socjalnej od 1 marca 2025 roku wzrośnie z 1780,96 zł do 1901,71 zł. Większe będzie także, powiązane z rentą socjalną, świadczenie wspierające. Obecnie wynosi ono od 712 do 3920 zł. Po podwyżce będzie to od 760 do 4183 zł.

Przypomnijmy, że wysokość świadczenia wspierającego określa się na podstawie punktowego kryterium wsparcia.

