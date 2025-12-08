Z kim PiS stworzy koalicję? Jasna odpowiedź Kaczyńskiego

Zgodnie z nowym sondażem IBRiS dla Polsat News największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 30,9 proc. respondentów.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 25,5 proc.

Podium zamyka Konfederacja, na która chce zagłosować 13,6 proc. badanych.

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica (8,2 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej z poparciem na poziomie 7,1 proc.

PSL, Partia Razem i Polska 2050 poza Sejmem

Progu wyborczego nie przekroczyłyby: PSL (4 proc.), Partia Razem (3,6 proc.) oraz Polska 2050 (1,5 proc.). 5,7 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby głos w wyborach.

Z kim PiS mógłby stworzyć koalicję rządzącą?

O wyniki sondażu oraz o to, z kim PiS mógłby stworzyć koalicję, został zapytany na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński.

– Jeżeli chodzi o ewentualne koalicje, to my jesteśmy gotowi do koalicji z tymi – oczywiście z tej naszej strony, patriotycznej, tak bym ją nazwał – ale tymi, którzy są gotowi racjonalnie rządzić – odpowiedział.

Prezes PiS zauważył, że „łatwo jest opowiadać różne rzeczy, ale jeżeli następnie odnieść się do realnej sytuacji w świecie, przecież musimy się w tej sytuacji w świecie i w Europie jakoś odnajdywać, to partnerami mogą być tylko ci, którzy zdają sobie sprawę, jaka jest ta sytuacja”.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że zdaje sobie sprawę z tego, że „przy pełnym zdecydowaniu, przy jednoznaczności naszych poglądów, w szczególności tego poglądu, że UE taka jak dzisiaj, jest po prostu ciężką chorobą i tę chorobę trzeba uleczyć, podtrzymujemy ten pogląd, który wyraził już pan prezydent, że my jesteśmy za tym, żeby być w UE, za UE, tylko że tę UE trzeba bardzo radykalnie przebudować”.

Czytaj też:

Tych koalicji nie chcą Polacy. Najnowszy sondażCzytaj też:

Zła wiadomość dla Tuska. Sondaż nie zostawia złudzeń