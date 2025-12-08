Prezydent proponuje zmiany w emeryturach dla najuboższych. Odpowiedź ZUS jest jednoznaczna

Na początku listopada prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy "Godna emerytura". Zakłada on wprowadzenie w przyszłym roku podwyżki minimalnej emerytury o 150 zł. 13. i 14. emerytura również mają wzrosnąć o 150 zł, a ich podwyżki na takim poziomie mają być gwarantowane ustawą. Prezydencki projekt “Godna emerytura” to realizacja jednej z obietnic złożonych przez Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej.

– Seniorzy przez całe życie ciężko pracowali. Dziś oczekują, by państwo, rząd traktowali ich poważnie. Nie po to mnie wybraliście, abym nie był głosem naszych seniorów, naszych emerytek i emerytów – mówił wówczas Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił, jak istotny jest wpływ wieloletniej, ciężkiej pracy obecnych emerytów na aktualny stan gospodarczy państwa.

Przypomnijmy, że minimalna emerytura wynosi obecnie 1878,91 zł brutto, a rząd prognozuje jej waloryzację o 4,88 proc. W marcu najniższe świadczenie wzrośnie zatem tylko o 91,70 zł.

ZUS: Nie ma pieniędzy na realizację propozycji prezydenta

Eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ocenili propozycję prezydenta. Jak wskazali, wydają się one być "nadmiarowe". W przygotowanym projekcie planu finansowego dla budżetu państwa oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytur Pomostowych nie ma przestrzeni finansowej na realizację tego typu postulatów. Mówiąc wprost: państwo nie ma pieniędzy, aby wprowadzić przegotowane przez Nawrockiego rozwiązania. Problemem jest także czas.

"Zaproponowane w projekcie zmiany wymagają odpowiedniego vacatio legis, tak aby umożliwić zmiany w systemie informatycznym ZUS służące ustaleniu kwot do wypłaty, jak również wspomagających proces obsługi klientów i wypłaty świadczeń. Minimalny okres na przygotowanie przez zakład systemów informatycznych nie może być krótszy niż 9-12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy" – czytamy w analizie.

