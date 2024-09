Renta socjalna 2025. Ważna informacja dla świadczeniobiorców

Wzrost renty socjalnej ma związek z podjętą przez rząd decyzją o wskaźniku waloryzacji na rok 2025. Przypomnijmy, że został on pozostawiony na ustawowym poziomie, co oznacza, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o 6,78 proc.

Z kolei kwota renty socjalnej od 1 marca 2025 roku wzrośnie z 1780,96 zł do 1901,71 zł. Większe będzie także, powiązane z rentą socjalną, świadczenie wspierające. Obecnie wynosi ono od 712 do 3920 zł. Po podwyżce będzie to od 760 do 4183 zł.

Przypomnijmy, że wysokość świadczenia wspierającego określa się na podstawie punktowego kryterium wsparcia. Dla osób niepełnosprawnych, które otrzymały w tej klasyfikacji od 95 do 100 punktów, wysokość świadczenia wynosi 220 proc. renty socjalnej. Z kolei dla osób z grupy od 70 do 74 punktów wsparcia, świadczenie wynosi 40 proc. renty socjalnej.

Będzie druga waloryzacja?

Rząd nie przyjął we wtorek projektu ustawy, zmieniającego przepisy w sprawie emerytur i rent. Rada Ministrów zapowiedziała, że "powróci do procedowania projektu, jeżeli pojawi się ryzyko przekroczenia 5 proc. inflacji".

Dwukrotna waloryzacja emerytur pojawiła się w "100 konkretach na 100 dni rządów" Koalicji Obywatelskiej. Jednak rząd Donalda Tuska nie zdecydował się przyjąć projektu nowelizacji, który zakłada wprowadzenie dodatkowej waloryzacji, a jedynie go omówił. W komunikacie Rady Ministrów zaznaczono, że projekt "spełnił oczekiwania członków rządu".

Dodatkowa waloryzacja, przewidziana w przypadku, gdy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku przekroczy 5 proc., ma złagodzić skutki rosnącej inflacji i zapewnić stabilność finansową emerytom i rencistom. W projekcie zaproponowano, aby waloryzacja przeprowadzana była od 1 września. Jeśli wskaźnik inflacji nie przekroczy wartości 5 proc., zastosowanie będą miały dotychczasowe zasady.

