Ponad 300 złotych dodatku do emerytury. Sprawdź warunki

Ryczałt energetyczny to dodatkowe świadczenie dla emerytów, którego celem jest rekompensata kosztów poniesionych z tytułu opłat za energię elektryczną, gaz i ogrzewanie. Mogą go otrzymać emeryci, którzy spełnią określone w przepisach warunki. W zeszłym roku jego wysokość wynosiła 299,82 zł. Teraz po waloryzacji jego kwota wzrośnie. Od 1 marca ryczałt energetyczny będzie wynosił 312,71 zł. Co ważne, ten dodatek jest zwolniony z podatku dochodowego i jest wypłacany co miesiąc.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o przyznanie ryczałtu może ubiegać się osoba, która jest kombatantem; ofiarą represji wojennych i okresu powojennego; żołnierzem zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu albo batalionach budowlanych; wdową (wdowcem) po osobach wymienionych powyżej.

W celu otrzymania dodatkowych środków należy złożyć odpowiednie dokumenty: wniosek o przyznanie ryczałtu, decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzające status wnioskodawcy, zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień lub, w przypadku wdów, zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Waloryzacja emerytur

Przypomnijmy, że 1 marca zwaloryzowane zostaną również emerytury i renty pobierane przez Polaków. Pierwotnie zakładano, że waloryzacja świadczeń w 2025 roku wyniesie 5,82 proc. Już wtedy przypominano, że wartość ta stanowiła zaledwie połowę wzrostu, jaki odnotowano w 2024 roku. Co ciekawe, część ekspertów mówiła, że podwyżka może sięgnąć nawet 8 proc. Później pojawiły się doniesienia o poziomie 5,52 proc. W ostatnim czasie media informowały jednak, że wskaźnik waloryzacji będzie mniejszy i wyniesie 5,42 proc.

Czytaj też:

Dodatkowe pieniądze dla pobierających 13. i 14. emeryturę. Wystarczy jeden wniosekCzytaj też:

Seniorzy w potężnych tarapatach. Te dane mówią wszystko