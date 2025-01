Dodatkowe pieniądze dla pobierających 13. i 14. emeryturę. Wystarczy jeden wniosek

Jak informuje "Fakt", każdy emeryt, którego dochód nie przekracza 30 tys. złotych w ciągu roku (a więc kwoty wolnej od podatku) może złożyć wniosek EPD-21, który pozwala na niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu senior, który otrzymuje 13. i 14. emeryturę w wysokości najniższego świadczenia będzie mógł otrzymać wyższą kwotę przy wypłacie tych dodatków.

"Ponad 460 tys. emerytów i rencistów, dla których podatek jest naliczany wyłącznie od trzynastej i czternastej emerytury, otrzyma wraz z deklaracjami PIT ulotkę informacyjną i wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł (EPD-21). Złożenie tego wniosku może zabezpieczyć przed nadpłatą podatku" — informuje ZUS.

Ile zwrotu podatku

Na jakie kwoty mogą zatem liczyć seniorzy? Tu wyliczenia prezentował Fakt.pl. I tak, przy świadczeniu wynoszącym 2,5 tysiąca złotych miesięcznie otrzymamy zwrot w wysokości ok. 400 zł. Wraz ze wzrostem świadczenia kwota zwrotu będzie się zmniejszać.

Zwroty podatku ruszą już od 15 lutego. To od tego dnia w usłudze Twój e-PIT dostępne będą wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe. Podatnicy mogą je zaakceptować i złożyć w niezmienionej formie bądź zmodyfikować, uwzględniają przysługujące im ulgi. Ostateczny czas na złożenie zeznania podatkowego minie 30 kwietnia 2025 roku.

13. i 14. emerytura

Trzynasta i czternasta emerytura to dodatkowe doroczne świadczenia dla emerytów. Są one wypłacane z urzędu. "Trzynastka" jest gwarantowana ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów.

Z kolei czternasta emerytura wynosi tyle, co emerytura minimalna, po marcowej waloryzacji jest to 1780,96 zł brutto. Taką kwotę otrzymają wszyscy, których podstawowa emerytura wynosi nie więcej niż 2900 zł brutto. Jeśli jednak jest ona wyższa, to zastosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę". Warto pamiętać, że "czternastka" nie zostanie wypłacona jeżeli jej kwota będzie niższa niż 50 zł.

