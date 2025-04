USA bliżej celu w ważnej sprawie. Będzie umowa i żołnierze

Hegseth powiedział w środę, że dyplomaci USA i Panamy podpiszą ramową umowę, na mocy której okręty marynarki wojennej USA będą mogły przepływać przez Kanał Panamski priorytetowo i bezpłatnie.

Kanał Panamski. USA blisko celu

W tym zakresie miało już zostać zawarte memorandum. Porozumienie USA i Panamy w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa zostanie sfinalizowane jako dokument gwarantujący amerykańskim okrętom wojennym i statkom pomocniczym priorytetowe i bezpłatne przejście przez kanał.

Prezydent Donald Trump powiedział z kolei w środę na konferencji prasowej, że Amerykanie przeniosą wiele oddziałów wojska do Panamy. Nie sprecyzował na razie, o jakie oddziały dokładnie chodzi, ani ilu dodatkowych żołnierzy USA ma się znaleźć w Panamie.

Gdy Sekretarz Stanu Marco Rubio odwiedził Panamę na początku tego roku, Departament Stanu twierdził, że zapewnił sobie porozumienie o swobodnym przepływie amerykańskich okrętów wojennych. Jednak prezydent Panamy José Raúl Mulino zaprzeczył wówczas, że takie porozumienie zostało osiągnięte.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump zażądał od panamskich władz zwrotu kontroli nad Kanałem Panamskim. Chodzi o jego zdaniem zbyt wygórowane ceny opłat za przepływ zbudowanym przez Amerykanów (ukończony w 1914 r.) kanałem oraz chińską ingerencję. Stany Zjednoczone zarządzały tą bardzo ważną drogą wodną łączącą Ocean Atlantycki i Spokojny do 1999 roku, kiedy to przeszedł pod pełną kontrolę Panamy.

Hegseth: Obecność militarna Chin zbyt duża

Wcześniej w środę Hegseth ostrzegł, że obecność militarna Chin na półkuli zachodniej jest „zbyt duża” i między innymi dlatego udał się do Panamy, aby spotkać się z przedstawicielami władz tego kraju, odwiedzić oddziały amerykańskie i zobaczyć porty kanału.

– Nie mylcie się, Pekin inwestuje i działa w tym regionie dla przewagi militarnej i nieuczciwych korzyści ekonomicznych – powiedział Hegseth w krótkiej wypowiedzi dla prasy. – Chińskie wojsko ma zbyt dużą obecność na półkuli zachodniej. Zarządzają obiektami wojskowymi i stacjami naziemnymi, które rozszerzają ich zasięg w kosmos. Eksploatują zasoby naturalne i ziemię, aby napędzać globalne ambicje militarne Chin. Chińskie floty rybackie kradną żywność naszym narodom i naszym ludziom – powiedział sekretarz obrony.

Polityk oznajmił, ze USA nie dążą do wojny z Chinami w żadnej formie. – Razem musimy zapobiec wojnie, zdecydowanie i energicznie odstraszając groźby Chin na tej półkuli – podkreślił.

Aby wzmocnić więzy militarne z Panamą i odzyskać wpływy nad kanałem, Stany Zjednoczone wyślą w ten region okręt szpitalny marynarki wojennej USNS Comfort.

BlackRock skupuje porty

Przypomnijmy, że amerykańska firma inwestycyjna BlackRock uzgodniła warunki przejęcia portów Balboa i Cristobal nad Kanałem Panamskim. Transakcja o wartości 22,8 miliarda dolarów obejmuje również przejęcie 80 proc. udziałów w 43 portach na całym świecie, w tym terminalu kontenerowym w Gdyni. Porty te były wcześniej zarządzane przez hongkońską firmę CK Hutchison, która posiadała 90 proc. udziałów w Panama Ports Company.

Hegseth powiedział we wtorek, że USA nie pozwolą Chinom zagrozić funkcjonowaniu kanału. – W tym celu Stany Zjednoczone i Panama zrobiły w ostatnich tygodniach więcej, aby wzmocnić współpracę w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa, niż przez ostatnie dziesięciolecia – stwierdził.

Hegseth nawiązał do portów należących do CK Hutchison. – Chińskie firmy nadal kontrolują krytyczną infrastrukturę w obszarze kanału – powiedział. – To daje Chinom potencjał do prowadzenia działań nadzoru w całej Panamie. To sprawia, że Panama i Stany Zjednoczone są mniej bezpieczne, mniej zamożne i mniej suwerenne. A jak wskazał prezydent Donald Trump, taka sytuacja jest nie do przyjęcia – przypomniał stanowisko Waszyngtonu.

Czytaj też:

"Nie proszę o wiele". Trump ponownie ostrzega, że USA i Izrael mogą użyć siłyCzytaj też:

Ograniczenie obecności USA w Europie Wschodniej staje się faktem