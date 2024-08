Nowe zasady "sołtysowego". Więcej osób otrzyma dodatek

Wkrótce wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczących wypłaty dodatku dla sołtysów. Do tej pory, aby otrzymać pieniądze, należało pełnić funkcję sołtysa przez osiem lat. Po zmianach będzie to tylko siedem lat. Dodatek obejmie też osoby, które były sołtysami przed wejściem w życie ustawy z 1990 roku.

– Mogą się o niego ubiegać osoby, które pełniły funkcję przed wejściem ustawy o samorządzie gminnym, przed 8 marca 1990 roku, ponieważ te osoby były wyłączone z uprawnień do tego świadczenia – powiedziała Bożena Gruszewska z KRUS w Białymstoku cytowana przez oddział regionalny TVP.

Kolejnym ułatwieniem będzie zmniejszenie liczby świadków, którzy potwierdzą fakt bycia sołtysem. Wcześniej było to 5 osób, teraz tylko 3. Ta możliwość została przewidziana dla osób, które nie mogą udokumentować faktu pełnienia tej funkcji.

Dodatek dla sołtysów zaczął być wypłacany od 1 lipca 2023 roku. Wynosił on wtedy 300 złotych. Co ciekawe, w marcu obecnego roku kwota świadczenia została podniesiona i obecnie wynosi 336 złotych miesięcznie. "Sołtysowe" jest wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tam też należy złożyć odpowiedni wniosek.

Wsparcie dla sołtysów

W kwietniu 2023 roku rząd Mateusza Morawieckiego przyjął projekt dotyczący wprowadzenia dodatkowego świadczenia na poziomie 300 zł dla sołtysów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, a funkcję sołtysa pełnili co najmniej dwie kadencje. W Polsce mamy obecnie ok. 40 tys. szefów sołectw – a lwia część z nich to kobiety.

Przyjęty projekt zakładał, że prawo do świadczenia ma przysługiwać osobie, która pełniła funkcję sołtysa co najmniej przez dwie kadencje i ukończyła 60 lat w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn). Świadczenie byłoby przyznawane na wniosek sołtysa, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika przez wójta danej gminy od miesiąca złożenia wniosku. Co ważne, dodatkowe środki nie przysługują osobie, która została prawomocnie skazana przez sąd za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, które popełnione zostało w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

