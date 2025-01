Prof. Zoll: Domański nie ma prawa wypłacić tych pieniędzy

30 grudnia Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS, realizując tym samym decyzję kwestionowanej przez rząd i część prawników Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

W przyjętej uchwale napisano, że jest ona "immanentnie i bezpośrednio powiązana z orzeczeniem, które musi pochodzić od organu będącego sądem w rozumieniu konstytucji i Kodeksu wyborczego". "PKW nie przesądza przy tym, iż IKNiSP SN jest sądem i nie przesądza o skuteczności orzeczenia" – czytamy w drugim paragrafie uchwały.

Szef PKW Sylwester Marciniak skierował pismo do ministra finansów Andrzeja Domańskiego informując go, że nie ma już przesłanki do obcięcia dotacji PiS. Szef MF dotąd nie zabrał publicznie głosu, natomiast w ciągu ostatnich tygodni podkreślał wielokrotnie, że związany jest uchwałami wydanymi przez PKW.

Prof. Zoll: Domański nie ma prawa wypłacić PiS pieniędzy

Prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były rzecznik praw obywatelskich i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, powiedział w TVP Info, że izba Sądu Najwyższego, która podjęła decyzję w sprawie subwencji dla PiS, nie jest sądem. Jego zdaniem obowiązuje uchwała PKW z sierpnia 2024 r., bo "nie została prawidłowo uchylona".

– Pan minister finansów słusznie stwierdza, że jego wiąże uchwała PKW. A taka jest tylko jedna, która nie została skutecznie i prawidłowo zaskarżona – argumentował Zoll.

W jego opinii szef MF "jest zobowiązany do zrealizowania uchwały z sierpnia i w związku z tym nie ma prawa wypłacić tych pieniędzy". Jak dodał, PKW nie może uchylić uchwały z sierpnia, ponieważ "nie ma takiego trybu".

Decyzja SN obliguje PKW do przyjęcia sprawozdania

Przed świętami Bożego Narodzenia PKW odroczyła obrady w sprawie sprawozdania komitetu PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby".

Wcześniej Izba Kontroli Nadzwyczajnej uznała skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Zgodnie z Kodeksem wyborczym taka decyzja SN obliguje PKW do przyjęcia sprawozdania.

