Dodatkowe pieniądze dla rodzin z dziećmi. Warto się pospieszyć

Wrzesień to czas zwiększonych wydatków dla rodzin z dziećmi. Konieczność skompletowania wyprawki szkolnej to niemały wydatek. Warto pamiętać o możliwości uzyskania wsparcia od państwa.

Program "Dobry Start"

W ramach programu można uzyskać 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami uczącymi się w szkole – do 24. roku życia. Jak złożyć wniosek? Online. "Im szybciej to zrobimy, tym szybciej pieniądze trafią na konto" – zachęca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Wnioski Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje od 1 lipca do końca listopada br. Wnioskować o świadczenie można wyłącznie online za pośrednictwem: portalu PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS, portalu informacyjno-usługowego Emp@tia – na stronie https://empatia.mpips.gov.pl i poprzez bankowość elektroniczną.

Zasiłek rodzinny

Rodziny, które chcą skorzystać z zasiłku rodzinnego również muszą pamiętać o zachowaniu terminów. Wnioski można składać w terminie 1 lipca – 30 listopada. Jeśli jednak chcą zachować ciągłość wypłaty świadczenia, odpowiednie dokumenty muszą złożyć do końca sierpnia.

Zasiłek jest wypłacany co miesiąc. Jego wysokość zależy od wieku dziecka. Na dzieci do 5. roku życia przysługuje 95 złotych. Dzieci w wieku 5-18 lat otrzymują 124 złote, a starsze (18-24 lata) – 135 złotych.

Warto przypomnieć, że od 1 listopada tego roku zmienią się progi dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia. Jeśli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekroczy 674 złote, wtedy zasiłek nie zostanie wypłacony. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym próg wynosi 764 złotych.

Czytaj też:

Zbliża się ważny termin dla części emerytów. Nieuwaga może kosztować zawieszenie świadczeniaCzytaj też:

Ryszard Petru postuluje ograniczenie 800 plus. Wskazał konkretną grupę osób