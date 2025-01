Marciniak tłumaczy, dlaczego Domański musi wykonać uchwałę PKW

30 grudnia Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS, realizując tym samym decyzję kwestionowanej przez rząd i część prawników Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

W przyjętej uchwale napisano, że jest ona "immanentnie i bezpośrednio powiązana z orzeczeniem, które musi pochodzić od organu będącego sądem w rozumieniu konstytucji i Kodeksu wyborczego". "PKW nie przesądza przy tym, iż IKNiSP SN jest sądem i nie przesądza o skuteczności orzeczenia" – czytamy w drugim paragrafie uchwały.

Szef PKW Sylwester Marciniak skierował pismo do ministra finansów Andrzeja Domańskiego informując go, że nie ma już przesłanki do obcięcia dotacji PiS. Szef MF dotąd nie zabrał publicznie głosu, natomiast w ciągu ostatnich tygodni podkreślał wielokrotnie, że związany jest uchwałami wydanymi przez PKW.

Pieniądze dla PiS. "Uchwała PKW jest jednoznaczna"

– Należy zwrócić uwagę, że PKW działa tylko w granicach prawa i na podstawie prawa. Orzeczenie SN było z 11 grudnia, przepis mówi, że PKW – w przypadku, kiedy Sąd Najwyższy uwzględni skargę – niezwłocznie przyjmuje sprawozdanie – tłumaczył Marciniak w środę na antenie radiowej Jedynki.

– Uchwała została przyjęta po 20 dniach, nie do końca – moim zdaniem – jest to słowo "niezwłocznie" zrealizowane w tym przypadku – dodał.

Tłumaczył, że PKW była zobowiązana, stosując przepisy Kodeksu wyborczego, podjąć uchwałę o przyjęciu sprawozdania PiS. Podkreślił, że PKW jako organ państwowy nie może rozstrzygać, czy to orzeczenie SN jest orzeczeniem sądu, czy nie.

Marciniak: Czy Domański postąpi jak dobry urzędnik?

Jak argumentował Marciniak, "gdyby ta uchwała była niejasna, to nie wyszłoby z PKW pismo informujące o obowiązku wypłaty". – Pytanie tylko, czy minister Domański postąpi jak dobry urzędnik – a ja sądzę, że mimo wszystko jest urzędnikiem, a nie politykiem – i wykona uchwałę PKW – powiedział.

Przypomniał też, jak minister finansów mówił w jednym z wywiadów, że dla niego wiążąca będzie informacja PKW po orzeczeniu Sądu Najwyższego.

Czytaj też:

Prof. Zoll: Domański nie ma prawa wypłacić tych pieniędzyCzytaj też:

Sędzia Laskowski: Kiedy to czytałem, współczułem ministrowi finansówCzytaj też:

Czy Domański wypłaci PiS-owi pieniądze? Nowe, nieoficjalne informacje