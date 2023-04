Rząd wprowadza dodatek dla sołtysów

Rząd przyjął projekt dotyczący wprowadzenia dodatkowego świadczenia na poziomie 300 zł dla sołtysów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, a funkcję sołtysa pełnili co najmniej dwie kadencje. W Polsce mamy obecnie ok. 40 tys. szefów sołectw – a lwia część z nich to kobiety

– Jeszcze w tym roku wprowadzimy dodatek 300 zł dla wszystkich sołtysów i sołtysek, którzy osiągnęli wiek emerytalny, a swoją funkcję pełnili przez co najmniej 10 lat – zapowiedział premier Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Przyjęty przez projekt zakłada, że prawo do świadczenia ma przysługiwać osobie, która pełniła funkcję sołtysa co najmniej przez dwie kadencje i ukończyła 60 lat w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn).

Świadczenie byłoby przyznawane na wniosek sołtysa, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika przez wójta danej gminy od miesiąca złożenia wniosku.

– Mój rząd przygotował ustawę o specjalnym dodatku do emerytury w wysokości 300 zł dla wszystkich sołtysów, którzy przez odpowiedni czas byli na służbie. To odpowiedź na petycję, którą do Senatu złożyło Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego – wyjaśniał kilka tygodni temu Mateusz Morawiecki.

Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych

We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział ponadto wprowadzenie nowego świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Wyniesie ono 200 proc. renty socjalnej, czyli około 3200 złotych.

Morawiecki podkreślił, że wprowadzenie nowej formy pomocy dla osób niepełnosprawnych było możliwe dzięki "skutecznej polityce budżetowej i dzięki naprawie finansów publicznych". Na obsługę nowego świadczenia zostaną przeznaczone "potężne środki". Premier określił decyzję jako "kolejny przełom w polityce społecznej".

