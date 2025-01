Tysiąc lat od koronacji króla Polski. Andruszkiewicz ujawnia, co planuje rząd

W połowie ub. roku Sejm ustanowił rok 2025 Rokiem Milenium Koronacji Dwóch Pierwszych Królów w Gnieźnie. Chodzi o tysięczną rocznicę koronacji pierwszych dwóch polskich królów, czyli Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta, co miało miejsce w 1025 roku.

Za uchwałą głosowało 245 posłów, 181 było przeciw, 18 wstrzymało się od głosu. W uchwale napisano m.in.: „Pielęgnowanie pamięci o początkach polskiej państwowości jest naszym obowiązkiem. To również świadectwo roli, jaką Polska odgrywała na świecie przez minione tysiąclecia (...). Koronacja Bolesława Chrobrego była jasnym sygnałem dla ówczesnego świata, że młode państwo polskie jest niepodległe i niezależne. Był to początek wzrastania pozycji Polski na średniowiecznej mapie Europy, która z księstwa przeistoczyła się w królestwo".

Tysiąc lat od koronacji pierwszego króla Polski. Co planuje rząd?

W związku ze zbliżającą się rocznicą, poseł PiS Adam Andruszkiewicz zwrócił się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z pytaniem, jakie działania podejmie w tej sprawie rząd. Okazuje się, że rząd Donalda Tuska praktycznie nie planuje upamiętnienia tego ważnego jubileuszu. "Uroczystość koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski odbyła się najprawdopodobniej 18 kwietnia 1025 roku. To wielka szansa na rozpromowanie wiedzy o wielkiej tradycji polskiej państwowości na całym świecie. Co zaplanował rząd D. Tuska?" – pyta Andruszkiewicz.

Poseł PiS wskazuje, że z interpelacji wynika, iż MKiDN "uruchomi program dotacyjny »Patriotyzm jutra – Wielkie rocznice«". "To nic nowego, bo program »Patriotyzm jutra« istnieje już od wielu lat i wspierał wydarzenia kulturalne w całej Polsce również za rządów PiS. W Muzeum Historii Polski jest JEDNA wystawa czasowa (aktualnie nieodstępna dla zwiedzających)" – opisuje Andruszkiewicz.

Andruszkiewicz: Czyżby celowe działanie?

Okazuje się, że to koniec działań, jakie zaplanował rząd Donalda Tuska w związku z tą ważną rocznicą. "Dodatkowo wiceminister kultury, który udzielił mi odpowiedzi na interpelację, w Sylwestra 2024... podał się do dymisji. A więc nie tylko łamią prawo i zwijają strategiczne inwestycje, ale również zamierzają zlekceważyć tak wielką okazję do wzmocnienia pozycji Polski (idealne do wykorzystania także w czasie prezydencji). Czyżby celowe działanie, panie Tusk?" – pisze poseł PiS Adam Andruszkiewicz.

twitterCzytaj też:

"Tysięczna rocznica koronacji Polski". Kolejna wpadka Trzaskowskiego