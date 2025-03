Ruszyła ważna historyczna konferencja. Kaczyński: Temat, który warto podjąć

W piątek w hotelu Verte niedaleko Zamku Królewskiego w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja zatytułowana "Kulturowe dziedzictwo Europy w świetle 1000-lecia Królestwa Polskiego". Na otwarciu jako pierwszy głos zabrał Jarosław Kaczyński, który zachęcał do uczestnictwa w zaplanowanych prelekcjach i dyskusjach.

"Kulturowe dziedzictwo Europy w świetle 1000-lecia Królestwa Polskiego"

Konferencja będzie poświęcona zarówno kwestiom związanym z bieżącą polityką (Polska wobec Ukrainy, perspektywom Unii Europejskiej), jak i historii (m.in. koronacji Bolesława Chrobrego, sarmatyzmowi czy II RP) oraz kwestiom cywilizacyjnym (chrześcijaństwu, tożsamości narodowej). Wśród prelegentów pojawią się również publicyści "Do Rzeczy" (Paweł Lisicki, Rafał Ziemkiewicz, Piotr Gociek, Łukasz Warzecha).

Prezes PiS powiedział, że temat konferencji jest bardzo ambitny i warto go podjąć. – To jest moje przypuszczenie, że myślą przewodnią tego bardzo ważnego przedsięwzięcia jest co najmniej przedyskutowanie, a może nawet zakwestionowanie zjawiska, które w Polsce jest bardzo mocne i oddziałuje zarówno na naszą świadomość społeczną, jak i elit, mianowicie chodzi o zjawisko mikromanii narodowej – powiedział.

Kaczyński: Warto podnosić kwestię długiego trwania naszego państwa

– Rzecz zapowiada się ogromnie ciekawie i warto podejmować tego typu inicjatywy w każdym momencie, a szczególnie dzisiaj, gdy zbliża się 1000-rocznica pierwszej koronacji – powiedział Kaczyński.

Zdaniem polityka obecna sytuacja może przynieść Polsce przełom w bardzo złym kierunku. – Warto podnosić kwestię długiego trwania naszego państwa [...] i warto też podnosić te kwestie, które często są traktowane w sposób niewłaściwy – i w Polsce i poza Polską – to znaczy kwestie naszej roli w Europie, roli naszej kultury, naszej specyfiki, naszej odmienności. Stawiać pytanie, skąd ona się wywodzi, jak nas odróżnia i jednocześnie, jak zbliża do tego głównego europejskiego nurtu, i co w gruncie rzeczy było jej sensem. To są sprawy olbrzymie istotne – powiedział Kaczyński.

Obchody 1000-lecia Królestwa Polskiego. Rusza społeczny komitet

Obchody 1000-lecia Królestwa Polskiego. Ruszyła zbiórka