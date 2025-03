Kaczyński o ostatniej rozmowie z Barbarą Skrzypek: Miała kłopoty z oddychaniem

Skrzypek zmarła 15 marca, trzy dni po przesłuchaniu w prokuraturze. Politycy PiS, z Jarosławem Kaczyńskim na czele, wiążą śmierć kobiety z przesłuchaniem i postawą prok. Wrzosek, która znana jest ze swojej niechęci do największej partii opozycyjnej.

W przesłuchaniu Barbary Skrzypek, oprócz Wrzosek, uczestniczyli mecenasi Jacek Dubois i Krystian Lasik. Protokół z przesłuchania został przez prokuraturę ujawniony 18 marca. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok śledczy poinformowali, że kobieta zmarła na zawał serca. Jej pogrzeb odbył się 22 marca w Gorlicach w Małopolsce. Miała 66 lat.

Kaczyński: Skrajne bezprawie

Prezes PiS ponownie zabrał głos ws. tragedii. Polityk nawiązał do swojej ostatniej rozmowy z Barbarą Skrzypek. – W jedynej przed śmiercią, już po przesłuchaniu, rozmowie telefonicznej, krótkiej, to wyszła już w bardzo złym stanie, już miała kłopoty z oddychaniem, później na 4 godziny, jak się to mówi, padła, spała, ale nawet nie zdjęła marynarki. Co znając jej bardzo uporządkowany sposób życia, działania, było już dowodem najwyższego zmęczenia i wyczerpania i potem miała znów kłopoty z oddychaniem, po prostu duszności. Niestety odmówiła wezwania lekarza, proponowałem jej to – mówił Jarosław Kaczyński w wPolsce24.

Prezes PiS w ostrych słowach skrytykował obecne rządy, które obarcza odpowiedzialność za tragiczną śmierć. – Mamy do czynienia ze stanem skrajnego bezprawia, które prowadzi do ofiar śmiertelnych, już o tym wiemy w tej chwili, ale także do cierpień wielu innych ludzi, ale także do stanu niepewności. I ponieważ można powiedzieć, posługując się określeniem stalinowskim, bo tutaj te podobieństwa są wyraźne, ostrze, oni mówili o ostrzu praworządności, ci mówią o przywracaniu praworządności, więc można nazwać do tego stwierdzenia jeszcze z repertuaru Stalina czy Wyszyńskiego, słynnego prokuratora rosyjskiego, to ostrze praworządności jest kierowane przeciwko wrogom politycznym – mówił polityk.

