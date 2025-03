"Skrzypek została zaszczuta". Ziobro wskazuje dwa nazwiska

Skrzypek zmarła 15 marca, trzy dni po przesłuchaniu w prokuraturze. Politycy PiS, z Jarosławem Kaczyńskim na czele, wiążą śmierć kobiety z przesłuchaniem i postawą prok. Wrzosek, która znana jest ze swojej niechęci do PiS.

W przesłuchaniu Barbary Skrzypek, oprócz Wrzosek, uczestniczyli mecenasi Jacek Dubois i Krystian Lasik. Protokół z przesłuchania został przez prokuraturę ujawniony 18 marca. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok śledczy poinformowali, że kobieta zmarła na zawał serca. Jej pogrzeb odbył się 22 marca w Gorlicach w Małopolsce. Miała 66 lat.

Ziobro: Polityczni siepacze nie przewidzieli, że to ją zabije

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Śp. Barbara Skrzypek zmarła, bo została zaszczuta przez politycznych siepaczy. Chcieli wymusić zeznania obciążające prezesa PiS, więc zorganizowali przesłuchanie przypominające czasy komuny — bez obecności pełnomocnika, do czego miała pełne prawo, i bez nagrania, żeby nikt nie dowiedział się, jak wiele naruszeń popełnili wobec świadka" – napisał na portalu X poseł PiS.

"Nie przewidzieli tylko jednego: że stres, który jej zafundowali, ją zabije. Teraz miotają się w panice i próbują wszystko zatuszować" – stwierdził Ziobro.

"Ale im się nie uda. Oto lista naruszeń prawa, za które odpowiedzą Donald Tusk, Adam Bodnar i ich aparat represji" – dodał były prokurator generalny.

Analiza protokołu przesłuchania Barbary Skrzypek

Zbigniew Ziobro powołał się również na analizę protokołu przesłuchania Barbary Skrzypek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, która została opublikowana na profilu "Suwerenna Polska" na Facebooku.

Autorzy zwracają uwagę, że z dokumentu wynika, iż czynności podjęto o godz. 10:00 (s. 1) i zakończyło o godz. 14:40 (s. 9), trwając łącznie 4 godziny i 40 minut. Dokument liczy 9 stron.

"W protokole nie odnotowano żadnej przerwy w trakcie przesłuchania, mimo że zgodnie z art. 148 § 1 pkt 2 k.p.k. każda przerwa powinna być w nim odnotowana. Tymczasem w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, podpisanym przez jej Rzecznika Prasowego, stwierdzono, że „w trakcie przesłuchania zarządzono kilkunastominutową przerwę”. Brak takiej informacji w protokole stoi w sprzeczności z komunikatem. Rodzi to pytanie: dlaczego Rzecznik Prasowy podał informację o przerwie, której protokół nie potwierdza, skoro dokument powinien odzwierciedlać przebieg czynności? Brak wzmianki o przerwie powoduje, że protokół nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu przesłuchania, co podważa jego wiarygodność i wskazuje na wysoce prawdopodobną manipulację jego treścią" – czytamy.

W analizie odniesiono się również do niedopuszczenia udziału pełnomocnika Barbary Skrzypek w przesłuchaniu. Autorzy wskazują na "liczne uchybienia proceduralne", w tym "zawężenie pojęcia interesu świadka" i "brak formalnej decyzji".

"Prokurator prowadząca czynność naruszyła prawo świadka do wniesienia zażalenia, albowiem postanowienie albo zarządzenie wydane poza rozprawą, od którego przysługuje środek zaskarżenia, doręcza się podmiotom uprawnionym do wniesienia tego środka, a postanowienie kończące postępowanie – jego stronom, chyba że byli obecni przy ogłoszeniu postanowienia albo zarządzenia (art. 100 § 4 k.p.k. w zw. z art. 106 k.p.k.). Tym samym termin do wniesienia zażalenia w analizowanym przypadku liczy się nie od doręczenia zarządzenia (ustawa w tym przypadku nie przewiduje obowiązku doręczenia), lecz od ogłoszenia zarządzenia, gdyż uprawniony podmiot był obecny przy jego ogłoszeniu (art. 460 k.p.k. w zw. z art. 100 § 4 k.p.k. w zw. z art. 106 k.p.k.). Prokurator prowadząca czynność wprowadziła zatem świadka w błąd we wskazanym zakresie" – czytamy.

