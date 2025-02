Dodatki do emerytur. Jak można powiększyć emeryturę?

Dodatki do emerytur mogą znacznie podwyższyć świadczenia emerytalne. Listę możliwych do otrzymania dodatków powinni przejrzeć szczególnie ci seniorzy, którzy nie mają wysokich świadczeń emerytalnych. Zwłaszcza, że dodatki emerytalne mogą znacząco zwiększyć wypłacaną emeryturę. Więcej informacji o dodatkach emerytalnych znajdziesz w oddzielnym artykule.

Dodatki emerytalne – propozycje

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat lub zostały uznane przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Osoby w podeszłym wieku otrzymują go automatycznie wraz z emeryturą, natomiast osoby niepełnosprawne muszą złożyć wniosek i dostarczyć zaświadczenie lekarskie (formularz OL-9). Świadczenie nie przysługuje osobom przebywającym dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Dodatek jest corocznie waloryzowany wraz z emeryturami i rentami. Nie można go pobierać jednocześnie z zasiłkiem pielęgnacyjnym przyznawanym przez gminę – w razie przyznania dodatku ZUS należy poinformować odpowiedni organ o konieczności wstrzymania zasiłku. Od 1 marca dodatek pielęgnacyjny wyniesie 348,30 zł.

Dodatek dla sierot

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobom pobierającym rentę rodzinną, które straciły oboje rodziców lub gdy ojciec jest nieznany, a renta przysługuje po matce. Ma on na celu wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie ma stałą wysokość, ale co roku podlega waloryzacji. Jest wypłacane każdej uprawnionej osobie niezależnie od liczby sierot korzystających z tej samej renty rodzinnej. Od 1 marca 2025 r. wyniesie najprawdopodobniej 656,46 zł, obecnie jest to 620,36 zł.

Dodatek kombatancki

Dodatek kombatancki i kompensacyjny przysługują emerytom i rencistom, którzy są kombatantami lub ofiarami represji. Wdowy i wdowcy po tych osobach mogą ubiegać się o dodatek kompensacyjny. Świadczenia te stanowią formę wsparcia dla osób zasłużonych lub dotkniętych represjami.

Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek i dołączyć do ZUS zaświadczenie potwierdzające uprawnienia, wydane przez odpowiednie instytucje. W przypadku pobierania więcej niż jednej emerytury lub renty, przysługuje tylko jeden dodatek kombatancki i jeden kompensacyjny.

Dodatek weterana poszkodowanego

Weteranem poszkodowanym jest osoba, która brała udział w działaniach poza granicami kraju i doznała uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku lub choroby związanej z misją. Status ten przyznają odpowiednie ministerstwa – obrony narodowej dla żołnierzy i pracowników wojskowych oraz spraw wewnętrznych dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, PSP i innych służb.

Dodatek dla weterana poszkodowanego obliczany jest na podstawie najniższej emerytury i zależy od procentowego stopnia uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc emerytom i rencistom, a w przypadku zawieszonej emerytury lub renty – co kwartał. Podlega corocznej waloryzacji i w przypadku zbiegu uprawnień można otrzymać tylko jedno świadczenie.

Świadczenie dla osób przymusowo deportowanych

Świadczenie pieniężne przysługuje osobom deportowanym do pracy przymusowej lub osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę lub ZSRR, które były obywatelami polskimi w czasie represji. Osoba represjonowana to ta, która była osadzona w obozach pracy lub deportowana do pracy przymusowej w latach 1939-1948. Świadczenie jest uzależnione od liczby pełnych miesięcy pracy przymusowej, wypłacane jest za okres do 20 miesięcy, a jego wysokość jest waloryzowana corocznie.

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny przysługuje kombatantom, innym osobom uprawnionym, żołnierzom przymusowo zatrudnianym w kopalniach i zakładach rud uranu, oraz wdowom i wdowcom po tych osobach, którzy pobierają emeryturę lub rentę. Aby otrzymać ryczałt, należy złożyć wniosek (ZUS-ERK) oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty, takie jak decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zaświadczenie o okresie zatrudnienia, czy potwierdzenie uprawnień jako członka rodziny.

Ryczałt energetyczny jest przyznawany tylko raz, nawet jeśli osoba pobiera więcej niż jedno świadczenie z ZUS. Jego wysokość ustalana jest przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i ogłaszana corocznie do 7 lutego. Nowa kwota obowiązuje od 1 marca danego roku. Ryczałt energetyczny od marca 2025 r. będzie wynosił 312,71 zł.

