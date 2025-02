Trzaskowski: Nie będzie zmian w wieku emerytalnym

W niedzielę Rafał Trzaskowski odwiedził województwo kujawsko-pomorskie, gdzie spotkał się m.in. z mieszkańcami Grudziądza. Jedna z mieszkanek miasta zapytała kandydata KO o wiek emerytalny. Czy jeśli zostanie prezydentem, wiek ten zostanie podwyższony? Obecnie kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60., a mężczyźni w wieku 65. lat.

– Żadnych zmian. Nie będzie żadnych zmian, nikt żadnych zmian nie planuje – powiedział Rafał Trzaskowski w Grudziądzu. Nie zabrakło zaczepki pod adresem szefa PiS. – Prezesie Kaczyński, niech się pan nie boi, pan już jest na emeryturze – dodał prezydent Warszawy.

Nawrocki o wieku emerytalnym: Nigdy nie podpiszę tej ustawy

W styczniu, podobną deklarację ws. wieku emerytalnego, złożył kandydat obywatelski na prezydenta Karol Nawrocki. Przy okazji Dnia Babci powiedział, że to okazja do dyskusji na temat sytuacji seniorów w Polsce. Przypomniał, że za rządów Donalda Tuska w 2012 r. ówczesny prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę podwyższającą wiek emerytalny do 67. roku życia.

– Nie chciałbym wszystkich państwa straszyć, ale skoro coś już miało miejsce, to nasza logika, intelekt podpowiada, że to się stać może – wskazał Nawrocki. – Jako obywatelski kandydat na prezydenta tutaj, w Myślenicach, chcę jasno wszystkim państwu powiedzieć, że jako prezydent RP nigdy nie podpiszę ustawy zwiększającej wiek emerytalny Polek i Polaków – zadeklarował Karol Nawrocki.

– Gdyby prezydent i premier byli z tego samego środowiska politycznego i partyjnego, które ma już na swoim koncie podwyższenie wieku emerytalnego, a więc prezydentem Polski zostałby zastępca Donalda Tuska, czyli wiceprzewodniczący PO [Rafał Trzaskowski – red.], to polscy seniorzy nie mogą niestety czuć się bezpiecznie – ostrzegał.

Czytaj też:

Trzaskowski wypomina Nawrockiemu wyjazdy za granicę. Fogiel: A Brazylia?Czytaj też:

Nawrocki: Zażądam, by nastąpił powrót do inwestowania w Polskę lokalną