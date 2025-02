Nawrocki: Zażądam, by nastąpił powrót do inwestowania w Polskę lokalną

W ramach kampanijnego objazdu Polski, kandydat wspierany przez PiS, Karol Nawrocki, spotykał się z mieszkańcami Warmii i Mazur. W Kętrzynie przypomniał, że stopa bezrobocia w tym powiecie wynosi 16 proc. – Przyglądam się, jak rząd polski walczy z bezrobociem, a jesteśmy w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie od 4 kadencji rządzą partyjni koledzy Rafała Trzaskowskiego. Dostaję informację, że 16 proc. bezrobocia jest w powiecie kętrzyńskim. Wiąże się to z tym, że za moment firma w Reszlu Rema znowu będzie upadać i znów trzeba będzie zwolnić ludzi. Więc ten wskaźnik raczej będzie rósł a nie malał – mówił historyk.

Nawrocki zaznaczy, że w czasie rządów koalicji Donalda Tuska "zniknęło wiele programów inwestycyjnych". – Przez Kętrzyn nie przechodzą drogi krajowe, ja jechałem drogami wojewódzkimi a stan tych dróg jest opłakany, co odczułem (…). Nie możemy spoglądać na to obojętnie. Przez tyle lat były środki finansowe na program inwestycji strategicznych, na fundusz rozwoju dróg – wskazywał.

"To jest niezbędne"

Prezes IPN zapewnił, że jako prezydent "zażąda, by nastąpił powrót do inwestowania w Polskę lokalną". – W pierwszej swojej inicjatywie ustawodawczej jako prezydent będę żądał od rządu polskiego powrotu do inwestowania w powiaty i Polskę lokalną. To jest niezbędne, by Polska powiatowa, lokalna i średnie miasta takie jak Kętrzyn, mogły się rozwijać, by można było jeździć drogami dobrymi a młodzież mogła mieszkać tu, gdzie chce i gdzie kocha, a szybciej komunikować się z większymi miastami, aby realizować się zawodowo – mówił Nawrocki w Kętrzynie. Zaznaczył, że powiat kętrzyński wymaga inwestycji rządowych i troski przyszłego prezydenta

Przypomniał także, że "Orlen planował w Kętrzynie dużą i ważną inwestycję, jaką jest tłocznia oleju za 850 mln zł". – Dziś mieszkańcy Kętrzyna nie mają informacji, jaki jest stan inwestycji, a widzę po państwa reakcjach, że była to inwestycja, z którą wiązaliście konkretne plany. Pytam publicznie, co z tą inwestycją, bo Kętrzyn na nią czeka – wskazywał kandydat na prezydenta RP.

