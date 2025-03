Piotr Duda: Bronimy wieku emerytalnego

Duda był jedną z osób, która zabrała głos na konferencji programowej kandydata na prezydenta popieranego przez PiS. Przewodniczący "Solidarności" mówił zadeklarował, że związek będzie bronił obecnego wieku emerytalnego i przypomniał, że Nawrocki zobowiązał się zawetować ustawę, która miałaby doprowadzić do zmian w tej sprawie.

– Bronimy wieku emerytalnego – 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet, ani roku więcej. I wiem, że to są prerogatywy pana prezydenta, bo Karol Nawrocki w sali BHP powiedział jasno: ta ręka nie podpisze podwyższenia wieku emerytalnego, wszystkie ustawy negatywne dla Polski i Polaków i dla pracowników zostaną przeze mnie zawetowane – powiedział.

Dalej Duda mówił o tym, że to od mobilizacji wyborców zależy, jaki wynik osiągnie Nawrocki.

– Od nas wiele zależy, a tak faktycznie wiele zależy. Nie zostawiajmy Karola samego. On robi to, co może, na maksa, a powinniśmy robić to samo. Jeżeli będzie potrzeba, to chodzić od domu do domu, przekonywać Polaków, pokazywać umowę programową Solidarności z Karolem, że to robimy dla was i dla Polski – wskazał.

Konferencja Nawrockiego

Konferencja programowa kandydata rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie, jako pierwszy, głos zabrał prof. Andrzej Nowak, znany historyk, autor wielu książek i publikacji naukowych, a także przewodniczący komitetu obywatelskiego, który rekomendował kandydaturę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej na urząd prezydenta RP. Prof. Nowak poinformował, że komitet obywatelski liczy już blisko 1000 osób.

– Stwierdzenie "polskość to normalność" jest już dzisiaj aktem odwagi. Ale koniecznie trzeba przypominać sobie i podkreślać w tej kampanii, że polskość to wielkość, wyjątkowość – mówił. – Warto zabiegać o to, by Polska była znowu normalna i wielka – zaapelował.

