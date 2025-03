"Tradycyjne wartości". Ziemkiewicz: Z tego rośnie bogactwo, z tego rośnie siła

W podwarszawskich Szeligach trwa konferencja programowa kandydata PiS na prezydenta i prezesa IPN Karola Nawrockiego. Wydarzenie odbywa się pod hasłem "Strefa normalności". Jedną z osób, która zabrała głos był publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

Ziemkiewicz: Zdrowy rozsądek wraca na świecie

Publicysta mówił m.in. o powrocie do dyskursu publicznego terminu "zdrowy rozsądek" i odwracaniu się kolejnych społeczeństw od lewicowych koncepcji.

– Normalność, zdrowy rozsądek, chłopski rozum. To jest to, co wraca na świecie, co ogłosił prezydent USA nazywając zmiany przez siebie wprowadzane „rewolucją zdrowego rozsądku”. Ale przecież to nie jest nic innego, tylko przywracanie zdrowego rozsądku, który świat kiedyś miał – powiedział.

Dziennikarz wskazywał, że fundamentem budowy dobrobytu w państwach zachodnich była w poprzednich dziesięcioleciach rodzina i tradycyjne wartości. Przypomniał, że "ludzie religijni, żyjący w tradycyjnej rodzinie, wyznający wartości tradycyjne, są zdrowsi fizycznie, są dużo zdrowsi psychicznie, są szczęśliwsi". Wskazywał również, że obecnie promowane postawy przyczyniają się do coraz większych problemów wśród ludzi.

– Bo teorie wymyślili oświeceni mędrcy, które trzeba wprowadzić w życie i fakty nie mają tu nic do powiedzenia. Mogę z satysfakcją Państwu oznajmić, że te teorie zostały obalone. W Ameryce w sposób zupełnie jawny i otwarty, a w Europie mamy niezliczone fakty, że to się po prostu nie sprawdziło. I cały Zachód będzie wracał i wraca do tego, co było – powiedział.

– W Polsce, po 35 latach panoszenia się "michnikowszczyzny", panoszenia się mędrców oświeconych, jest do 3 milionów ludzi ze zdiagnozowaną depresją. Kiedyś depresję diagnozowano u 30-sto, 40-stolatków. Dzisiaj diagnozuje się ją już nawet u przedszkolaków (...) Nie dajmy sobie wmawiać, że to idzie w dobrą stronę. Co dzieje się w krajach, które są postępowe? Im bardziej są postępowe, tym jest gorzej – dodał Rafał Ziemkiewicz.

Czytaj też:

Nawrocki: Wybory 18 maja będą referendum za odrzuceniem rządu TuskaCzytaj też:

Prof. Nowak: Od czasów Gomułki nie było tej skali kłamstwa i manipulacji