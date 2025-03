Nawrocki: Wybory 18 maja będą referendum za odrzuceniem rządu Tuska

Trwa konferencja programowa Karola Nawrockiego w podwarszawskich Szeligach. W wydarzeniu uczestniczą m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oraz historyk prof. Andrzej Nowak.

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta przekonywał, że Polska musi stać się sferą normalności, rozwoju, dobrobytu i bezpieczeństwa. – To jest nasze wspólne zobowiązanie – stwierdził. Nawrocki poinformował, że odwiedził już blisko 200 polskich miejscowości. – Wiecie, co ludzie mówili mi najczęściej? Że chcą żyć w Polsce normalnej – zaznaczył. – Stoję tutaj dzisiaj, żeby to zrobić – zadeklarował.

Nawrocki o "demokracji warczącej"

– Wybory 18 maja będą referendum za odrzuceniem rządu Donalda Tuska – powiedział Karol Nawrocki, co wywołało gromkie brawa. – W imieniu tych wszystkich, którzy żyją w Polsce drożyzny, którzy żyją w Polce zwijających się aspiracji i ambicji, w imieniu tych wszystkich, którzy nie mają szansy na sprawiedliwy proces, w imieniu tych wszystkich, którzy żyją dzisiaj w demokracji warczącej na wszystkich tych, którzy myślą inaczej, którzy chcą inaczej – kontynuował.

– W ostatnim czasie ta demokracja warcząca przez pięć godzin przesłuchiwała mojego współpracownika Sebastiana w sprawie nieaktualnego katalogu, a policjanci bawili się w dobrego i złego policjanta, traktowali tego urzędnika jak złodzieja. Demokracja warcząca musi się skończyć – stwierdził prezes Instytutu Pamięci Narodowej. – Głosując na Trzaskowskiego, głosujesz na Tuska. Głosując na Nawrockiego, głosujesz przeciwko Tuskowi – podkreślił.

Nawrocki kpi z Trzaskowskiego

Karol Nawrocki zapowiedział, że zrealizuje "plan 21". – Jestem skuteczny dla Polski i będę skuteczny dla Polski, realizując plan 21, gdy zostanę prezydentem RP. Skuteczność to moje drugie imię – przekonywał. – Musimy przestać przyjmować te chore trendy, które infekują umysły obywateli RP. Takie jak Zielony Ład. Niech to wybrzmi: precz z Zielonym Ładem! – powiedział kandydat na prezydenta.

– Musimy zatrzymać politykę głupich kroków, która dąży do tego, aby za sprawą komiksów reinterpretować przyrodzoną tożsamość płciową naszych dzieci i naszym dzieciom zabierać bezpieczeństwo dzieciństwa – mówił. – Tak, są i zawsze były dwie płcie, a małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny – podkreślił. – 50 lat zabrało Rafałowi Trzaskowskiemu i potrzebował tej kampanii wyborczej, żeby zorientować się, że są dwie płcie. Albo nie ma refleksu, albo kłamie – ocenił.

Więcej informacji wkrótce.