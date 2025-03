Prof. Nowak: Od czasów Gomułki nie było tej skali kłamstwa i manipulacji

Trwa konferencja programowa Karola Nawrockiego w podwarszawskich Szeligach. W wydarzeniu uczestniczą m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska oraz przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. Konferencja rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie, jako pierwszy, głos zabrał prof. Andrzej Nowak, znany historyk, autor wielu książek i publikacji naukowych, a także przewodniczący komitetu obywatelskiego, który rekomendował kandydaturę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej na urząd prezydenta RP.

Prof. Nowak poinformował, że komitet obywatelski liczy już blisko 1000 osób. – Komitet rozrasta się, powstają komitety powiatowe. To jest jeden ze znaków, że duch obywatelstwa w Rzeczpospolitej nie umiera. To jest znak normalności, która jest jednym z najważniejszych haseł tej kampanii. (...) Stwierdzenie "polskość to normalność" jest już dzisiaj aktem odwagi. Ale koniecznie trzeba przypominać sobie i podkreślać w tej kampanii, że polskość to wielkość, wyjątkowość – mówił. – Warto zabiegać o to, by Polska była znowu normalna i wielka – zaapelował.

Konferencja programowa Nawrockiego. Mocne wystąpienie prof. Nowaka

– Warto rzucić okiem na sondaż – nie jeden z tych licznych w ostatnim czasie, fałszywych, ukierunkowanych na zmanipulowanie wyborców. Chodzi o sondaż, który przeprowadził Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk w roku 2023. Ten sondaż dotyczył sprawy dla nas dzisiaj najważniejszej: jaki jest stosunek Polaków do Polski? Badanie wykazało, że ok. 38 proc. respondentów identyfikuje się z tradycją, wartościami konserwatywnymi. 28 proc. określa się jako "otwarci demokraci", nie bardzo wiadomo do końca co to określenie znaczy. To są ludzie, którzy szukają wzorów zmiany polskości w Europie, w duchu pewnego rodzaju kompleksu, że jesteśmy opóźnieni, powinniśmy nadrabiać – wskazał prof. Andrzej Nowak.

– Jest grupa niezwykła, w jakimś sensie wyjątkowa. To aż 14 proc. Polaków, którzy nie znoszą Polski, wstydzą się Polski. To jest zjawisko ważne i rzutujące na polską scenę polityczną. Niewielka część z tych 14 proc. to prawdziwi, dziedziczni wrogowie Polski. Skutecznie zajęli kluczowe stanowiska w wielu punktach wpływu na opinię publiczną, zajmują przez pokolenia te stanowiska – kontynuował historyk.

– Jest jeszcze grupa 28 proc., nazwanych przez autorów tego sondażu "wycofanymi pesymistami". To są ludzie, którzy nie interesują się polityką, z trudem wiążą koniec z końcem, nie mają dość przekonania, by w polityce brać udział inaczej, niż od czasu do czasu dać wyraz sprzeciwu wobec władzy, która była do tej pory. Ta grupa w większości zapewne głosowała 15 października 2023 r. przeciwko ośmioletnim rządom Prawa i Sprawiedliwości. Mogę państwa zapewnić, że w 2025 r. ta grupa, jeśli pójdzie do wyborów, zagłosuje przeciwko władzy, która przez półtora roku nic dla ludzi nie zrobiła i nie zrobi – stwierdził.

Prof. Nowak zauważył, że analiza przytoczonego badania wskazuje, iż trzeba mierzyć się ze zjawiskiem "zniechęcenia do Polski, polityki, przekonania, że polskość to nienormalność". – Żeby to przekonanie przekuć w wybory polityczne, uprawia się w Polsce kłamstwo, propagandę i manipulację, z jaką nie mieliśmy do czynienia wcześniej. Od czasów Gomułki tej skali kłamstwa i manipulacji nie było aż do czasów Donalda Tuska, to jest zupełnie nowe zjawisko – powiedział.

– Najsilniejsze media wyłowią to, co będą mogły przedstawić jako skandal, przejęzyczenie, błąd, głupotę, a jeżeli nic takiego nie znajdą, to stworzą to bez najmniejszego problemu i tyle będzie z przekazu na temat tej konwencji – dodał.

