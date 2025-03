"Głupie i niebezpieczne dla Polski". Nawrocki do Tuska i Trzaskowskiego: Przestańcie to robić

Nie milkną echa kłótni, jaka miała miejsce w Gabinecie Owalnym w Białym Domu. Do ostrej wymiany zdań doszło między Donaldem Trumpem i J.D. Vance'm a Wołodymyrem Zełenski. Po incydencie prezydent Ukrainy opuścił Waszyngton, mimo że w planie miał podpisanie umowy w sprawie minerałów.

W sporze z amerykańskim prezydentem europejscy politycy poparli Zełenskiego. Premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdził, że ani prezydent Ukrainy, ani sami Ukraińcy nie zostaną sami. W podobnym tonie wypowiadali się również polscy ministrowie m.in. szef MSZ Radosław Sikorski czy minister finansów Andrzej Domański.

Nawrocki krytykuje Tuska

Tymczasem kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym krytykuje Tuska i jego rząd za rozbijanie sojuszu polsko-amerykańskiego.

– Sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi jest niezwykle ważny dla naszego bezpieczeństwa, a silną pozycję Polski w tym sojuszu podkreślił wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump – powiedział prezes IPN.

– Panie Tusk, panie Trzaskowski, nakręcanie antyamerykańskich nastrojów przez panów partię jest nie tylko skrajnie głupie, ale także niebezpieczne dla Polski. Przestańcie to robić. W interesie Europy jest obecność USA w naszym regionie. Nie pozwólmy tej nieodpowiedzialnej ekipie zniszczyć naszego bezpieczeństwa w imię obcych interesów – dodał Nawrocki.

Co dalej z Ukrainą?

W piątek w Gabinecie Owalnym doszło do awantury między Zełenskim, Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump podczas kłótni, która była transmitowana przez media.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Zełenski "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

