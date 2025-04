Pić daj mi, siostro!

Liberalni sędziowie, gotowi surowo karać za najdrobniejsze nawet oznaki wrogości wobec napływających do Europy nielegalnych imigrantów, wobec innych przestępstw wykazują się zdumiewającą łagodnością. Szczególną pobłażliwością cieszyć się zaczynają gwałciciele. Sąd w postępowej Belgii orzekł właśnie, że choć 24-letni student uczelni medycznej w Leuven dopuścił się gwałtu na poznanej w barze podczas obchodów „święta Halloween” kobiecie, to nie należy mu się za to żadna kara.