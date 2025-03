Relacja z GALI XIII Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim 

W piątek 28 marca w Białymstoku miała miejsce uroczysta Gala rozstrzygającą XIII edycję ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie. Ogłoszone zostały nazwiska zwycięskich laureatów w kategoriach: esej, film, i praca plastyczna. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne. Wyróżniono również i nagrodzono nauczycieli, którzy wspierają swoich uczniów w osiąganiu sukcesów.

Z wielką radością organizatorzy powitali wielu gości, szczególnie młodzież przybyłą z całego kraju. Jedna z laureatek przyjechała prosto z Paryża! Nauczyciele i rodzice byli zachwyceni miejscem i programem wydarzenia. Dyrektor LO z Bydgoszczy stwierdził, że „to co Państwo robicie jest wyjątkowe. Byłem na wielu galach, ale takiego podejścia, otwartości i życzliwości oraz widocznej pasji to nie widziałem nigdzie”.

Z uwagi na to, że Gala obywała się w roku związanym z obchodami 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego, Prezes Zarządu Fundacji Obowiązek Polski Dariusz Wasilewski w swoim dynamicznym referacie ukazał istotę zagadnienia, przedstawiając podejście Dmowskiego do idei związanej z Chrobrym. W 1925 r. hasło „Testamenty Chrobrego” było bardzo popularne i wiązało się z podkreśleniem roli suwerennego państwa polskiego konieczności, by państwo było wielkie oraz by opierało się na ciężkiej pracy organicznej całego społeczeństwa odpowiedzialnego za dobrobyt, ale też za istnienie własnego państwa. Było to nie tylko hasło, ale realny program budujący Polskę.

Bardzo interesujący wykład wygłosił Mateusz Kotas dyrektor Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego. Pokazał niesamowitą ilość bardzo ciekawych rycin, zdjęć, źródeł związanych z Dmowskim. „Po śmierci Dmowskiego, nie było ani jednej gazety w Polsce, która by nie poświęciła mu dużej części swoich szpalt a wielu gazetach okładki były mu poświęcone”, świadczyło to, jakim był wielkim autorytetem. Pokazał też gazety młodzieżowe związane z ruchem studenckim, młodzieżowym co dobitnie świadczyło, że myśl Romana Dmowskiego miała faktyczny rząd dusz przed II wojną światową.

Bardzo bogaty program, liczne wypowiedzi osób młodych i nauczycieli wypełniły całą galę. Na zakończenie p. Tomasz Kuruszewski – znany w Białymstoku pedagog i aktywista harcerski przeprowadził wywiad z Adamem Śmiechem – Prezesem Instytutu Narodowego, który odniósł się do obecnej sytuacji w Europie kryzysu moralnego związanego z kanonem wartości. Nawiązywał również do historii dwudziestolecia międzywojennego, w czasie którego dało się już obserwować zaczyn pewnego chaosu w definiowaniu podstawowych pojęć, jak: Czym jest naród? Czym jest państwo? Opowiedział też o roli i rozumieniu pojęć pacyfizmu, liberalizmu i komunizmu itp.

Podajemy nazwiska tegorocznych laureatów i zwycięzców:

W kategorii ESEJ:

I miejsce Natalia Sikorska / Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Bydgoszczy

II miejsce Paulina Kamyk / Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Bydgoszczy

III miejsce Szymon Kmieć / I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu

III miejsce Julia Zygmunt / II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego

Wyróżnienia otrzymali:

Paweł Hobot / Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

Michalina Majcher / Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu

Maja Myślińska / IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

Dominik Szewczyk / III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Grudziądzu

Daria Słoniowska / Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego

Filip Dziubak / I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

W kategorii FILM:

I miejsce Bruno Nogalski / XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego

II miejsce Helena Majcherska, Zuzanna Bilska, Dominka Kosiorek, Miłosz Wrona, Anna Gula, oraz Maja Serek / I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego

Nie przyznano III miejsca

Wyróżnienia otrzymali:

Malwina Szymańska, Justyna Żakowska / LO nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Oskar Kuźmik / Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Wiktor Mańkut / Zespół Szkół Ponadpodstawowych numer 3 w Zamościu

Patryk Cieślik / I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie

W kategorii PRACA PLASTYCZNA:

I miejsce Aleksandra Szulc / Powiatowy Zespół Szkół w Sierakowicach

II miejsce Jacek Pusz-Gajos / IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

III miejsce Michał Przemielewski / Prywatne Liceum Ogólnokształcące Insygnia w Sulejówku

Wyróżnienia otrzymali:

Krzysztof Borowski / Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji

Dominika Górecka / Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

Amelia Sozańska / Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu

Zofia Stępień / Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bosko w Łodzi

Ewelina Szpot / Z S nr 2 im. Simona Boliara w Milejowie

Wyróżnieni i nagrodzeni NAUCZYCIELE:

Wojciech Jóźwiak (nauczyciel 2 zwycięskich laureatów!) / Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św Jana Bosko w Bydgoszczy

Łukasz Reiter / Powiatowy Zespół Szkół w Sierakowicach

Waldemar Lewkowicz / XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Łodzi

Piotr Kardyś / I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Skarżysku Kamiennej

Sebastian Chosiński / I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu

Marcin Nowak / II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy

Tomasz Tatar / Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

Aleksandra Lach / Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu

Małgorzata Żabińska-Osowy / IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

Łukasz Piasecki / III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Grudziądzu

Ewa Gałązka / I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

Iwona Pietras / LO nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie

Danuta Durczak-Karlińska / Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie

Aleksandra Skowron / Zespół Szkół Ponadpodstawowych numer 3 w Zamościu

Wioletta Weilandt (nauczycielka 2 laureatów)/ I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie

Sylwester Kruk / Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie

Małgorzata Kucharska / Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu

Wioletta Chmiel / Zespół Szkół nr 2 im. Simona Boliara w Milejowie

Gratulujemy tegorocznym laureatom i zwycięzcom oraz nauczycielom i szkołom!