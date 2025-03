Czarnek: Zełenski zachował się jak głupek

W piątek podczas spotkania w Gabinecie Owalnym doszło do awantury między Zełenskim, Trumpem i J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Zełenski "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Incydent wywołał falę komentarzy oraz niepokój europejskich polityków, którzy obawiają się, że amerykański prezydent zyskał pretekst do dalej idących rozmów i ustępstw na rzecz Rosji. W sobotę w Londynie odbędzie się szczyt, na którym dyskutowana będzie dalsza pomoc dla Ukrainy oraz rola Europy w zbliżającym się procesie pokojowym.

Mocne słowa Czarnka

Suchej nitki na zachowaniu Zełenskiego nie zostawił Przemysław Czarnek. Polityk PiS stwierdził, że podczas spotkania w Gabinecie Owalnym panowały duże emocje. Niemniej jednak, prezydent Ukrainy powinien zachować się inaczej.

– Tam były emocje. To jest zupełnie oczywiste, ale ktoś taki jak prezydent Ukrainy jadąc do Stanów Zjednoczonych do Waszyngtonu, prosząc o dalszą pomoc, bez której Ukraina nie jest w stanie być niepodległa, powinien zdawać sobie sprawę, gdzie jedzie i powinien się zachowywać jak każdy – stwierdził Czarnek na konferencji programowej Karola Nawrockiego.

– Wyobrażacie sobie państwo prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który jedzie do Ameryki i mówi: żądam następnych wojsk amerykańskich, bo jak nie, to będzie w niebezpieczeństwie Ameryka. No głupek byśmy powiedzieli, tak się zachował niestety [Zełenski – przyp. red.] i tu nie ma co owijać słów w bawełnę. Tak się zachował prezydent Ukrainy – kontynuował.

