Izrael zaatakował Strefę Gazy. Wśród ofiar są dzieci

Komunikat w sprawie wydała również strona izraelska. "Izrael wznowił walkę w Strefie Gazy, ponieważ Hamas nie uwolnił zakładników; nie poprzestaniemy, dopóki nie zrealizujemy wszystkich celów tej wojny, a wszyscy porwani nie wrócą do domu" – przekazał we wtorek izraelski minister obrony Israel Kac.

Według źródeł palestyńskich w nocnych atakach na Strefę Gazy zginęło ponad 220, w tym wiele dzieci.

Izrael zabrał głos ws. ataku

Do uderzenia odniosły się władze Izraela, zaznaczając, że doszło do ataku na cele w Strefie Gazu. Jak przekazano, jest on wymierzony zarówno w cywilną, jak i wojskową hierarchię Hamasu, co ma być następstwem "wielokrotnej odmowy uwolnienia" zakładników.

"Izrael będzie odtąd działać przeciwko Hamasowi ze zwiększoną siłą militarną" – czytamy w komunikacie izraelskiego rządu.

Siły zbrojne Izraela przekazały, że przeprowadzono dziesiątki uderzeń w różnych zakątkach Strefy Gazy, a celem byli dowódcy Hamasu średniego stopnia, członkowie biura politycznego organizacji, a także kontrolowana przez nią infrastruktura.

USA ostrzegały Hamas

W pierwszej połowie marca wysłannik USA na Bliski Wschód Steve Witkoff ogłosił, że Stany Zjednoczone przedstawiły Hamasowi propozycję przedłużenia rozejmu w Strefie Gazy. Jak dodał, Hamas musi zaakceptować tę propozycję, aby uniknąć poważnych konsekwencji. Propozycja obejmuje wydłużenie rozejmu na czas muzułmańskiego ramadanu oraz żydowskiego święta Pesach.

Hamas oficjalnie deklaruje gotowość do negocjacji, jednak nieformalnie wysuwa żądania, które są nierealne bez ustalenia stałego rozejmu. Jak zaznaczyło biuro Witkoffa, USA jasno przekazały Hamasowi, iż propozycja musi zostać zaakceptowana. W odpowiedzi Hamas zgodził się na przedłużenie rozejmu, a także na wypuszczenie jednego więźnia oraz wydanie czterech ciał.

