"Trzeba to zatrzymać, bo idziemy na ścianę". Niepokojące doniesienia z polskich szkół

W spotkaniu i dyskusji wzięli udział nauczyciele religii i innych przedmiotów oraz osoby zainteresowane postulowanym podczas wydarzenia, modelem polskiej rodziny. W temat wprowadził ks. dr Paweł Ścisłowicz, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

– Wydarzenie jest poświęcone przede wszystkim zagadnieniu, który ujęliśmy w temacie: „Wychowanie do życia w rodzinie, czy edukacja zdrowotna? Spór o model szkolnej edukacji seksualnej od 1 września 2025 roku” – powiedział. – Wszystkich nas łączy troska o wychowanie w duchu wartości i chcemy, aby nasz głos był słyszalny – mówił.

Prelegentami byli przedstawiciele Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły: Agnieszka Pawlik-Regulska – współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności”, nauczyciel dyplomowany języka polskiego i języka niemieckiego z ponad 20-letnim stażem pracy oraz dr Zbigniew Barciński – pedagog i teolog, prezes Stowarzyszenia Pedagogów NATAN, wieloletni współpracownik miesięcznika "Katecheta”, autor publikacji metodycznych.

Zagrożenie dla dzieci

Dr Zbigniew Barciński zauważył, że Koalicję na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, tworzy już ok. 80 organizacji, "które łączy troska o wychowanie młodych Polaków”. Przypomniał, że od 1 września w szkołach ruszy edukacja seksualna, że to wszystko, co "dzieje się z edukacją zdrowotną stanowi część większego planu”. Porównywał model edukacyjny wychowania do życia w rodzinie nastawiony prorodzinnie, ukazujący seksualność w kontekście miłości rodzinnej, z uwzględnieniem wrażliwości ucznia, z proponowanymi rozwiązaniami, czyli z propozycją edukacji zdrowotnej, jakby "wyjętej z ram rodziny”, w którym nierzadko rodzina jest prezentowana jako wzorzec negatywny.

Agnieszka Pawlik-Regulska wskazywała m.in. koncepcje edukacyjne realizowane w szkołach zachodniej Europy, bazujące na ideologii gender, na zaburzeniach tożsamości, gdy np. dziecko może mieć wybór – i chcieć poczuć się kotem, psem, czy żyrafą, w związku z czym nie musi uczestniczyć "tradycyjnie” w lekcjach, a do dyspozycji ma …kuwety.

– Trzeba to zatrzymać, bo idziemy na ścianę. Nie spodziewałam się, że jest aż tak źle, nawet znajomi stwierdzali, że przesadzam, ale jest znacznie gorzej niż źle – mówi KAI Katarzyna, nauczycielka historii.

Obydwoje prelegenci wskazywali skutki tego rodzaju modeli edukacyjnych: nieplanowe ciąże, aborcje, przemoc seksualną (nawet wśród stosunkowo małych dzieci). Wskazano m.in. przykład polskiej rodziny, która wróciła z Anglii nie mogąc dłużej akceptować tego rodzaju rozwiązań w szkołach i zaangażowała się w obronę polskiej szkoły.

Goście gorąco namawiali uczestników do poparcia postulatów Koalicji i zachęcali do współpracy wolontaryjnej, co pomoże dotrzeć z informacją o edukacji zdrowotnej do rodzin. – Potrzebne są setki spotkań z Polsce – mówili.

Podobna konferencja, z udziałem tych samych prelegentów, odbędzie się 20 marca w Miechowie, w auli parafialnej przy bazylice Grobu Bożego, w godz. 16.00-18.00.

