Biskupi nie odpuszczają Nowackiej. Jest wniosek do SN

Od września religia i etyka będą się odbywać w wymiarze jednej godziny tygodniowo – bezpośrednio przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi ucznia lub bezpośrednio po nich. Obecnie przedmioty te są prowadzone w wymiarze dwóch godzin na tydzień.

"Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przekazało Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego petycję z prośbą o wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności trybu wydania rozporządzenia Minister Edukacji z dnia 17 stycznia 2025 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach" – podano w komunikacie KEP.

Wskazano też, że Prezydium KEP wnioskuje "o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia z art. 2, art. 24, art. 32 oraz art. 53 ust. 3 w powiązaniu z art. 48 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 12 ust. 1 i 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. oraz art. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe".

KEP: Istotny interes publiczny

"Decydując się na wystąpienie z niniejszym pismem kierujemy się przekonaniem, że sprawa dotyczy istotnego interesu publicznego, to jest takich między innymi wartości, jak: poprawność legislacji, realizacja konstytucyjnego wymogu konsensualnego regulowania stosunków między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, ochrona pracy, zakaz dyskryminacji, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawo dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju" – czytamy w petycji Prezydium Episkopatu.

Sygnatariusze petycji zwracają uwagę, że również tym razem – podobnie jak w przypadku rozporządzenia zmieniającego z 26 lipca 2024 r. – nie osiągnięto porozumienia wymaganego przez art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Już tylko z tego powodu rozporządzenie z 17 stycznia 2025 r. powinno więc zostać uznane za w całości niezgodne z przepisami wyższego rzędu.

