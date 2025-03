Bp Athanasius Schneider wymienia zadania nowego papieża

O zadaniach przyszłego następcy św. Piotra bp Athanasius Schneider mówił w rozmowie z czasopismem "Kontrapunkt". – Pierwszą kwestią jest poważne potraktowanie głównego zadania, które powierzył mu Jezus Chrystus. To umacnianie braci we wierze. To musi dziać się z jasnością. Nie ma tu miejsca na dwuznaczności. [Nowy papież] musi poprzez jakieś sformułowania, wyznanie wiary, na powrót umocnić Kościół w tych prawdach wiary, które w ostatnich latach, zwłaszcza w naszych czasach, zostały zaciemnione. Chodzi o te prawdy Kościoła, które są dzisiaj najbardziej zniekształcane, zakłamywane – ocenił hierarcha.

Zadania dla nowego papieża

Jako przykład, kazachski biskup wskazał potępienie relatywizmu wiary. – Ewolucjonizm [doktrynalny] jest całkowicie sprzeczny z Chrystusowym duchem Ewangelii i 2000-letnią Tradycją Kościoła. Filozofia Hegla jest gnozą – tłumaczył bp Schneider z Astany.

Kolejnym punktem jest uregulowanie kwestii moralności. – Chodzi o porządek płciowości dany przez Boga. Ten porządek pochodzi od Boga, nie jest w naszej gestii, nie jest do dyspozycji jakiegoś synodu ani nawet papieża. Bóg go ustanowił, to On w stworzeniu w określony sposób uporządkował seksualność. Chodzi o całość tego tematu, a konkretnie przede wszystkim o dopuszczenie rozwodników do Komunii świętej, co wiąże się z podważeniem nierozerwalności małżeństwa i świętości Eucharystii – przypomniał biskup. Do tej kwestii należy dodać również homoseksualizm. –To wszystko musi zostać absolutnie jasno wyjaśnione i uregulowane, zgodnie z Bożym Objawieniem – zaznaczył bp Athanasius Schneider.

Kazachski purpurat zwrócił uwagę również na promowaną dziś ideę równości wszystkich religii. – Jezus Chrystus i założony przez niego Kościół to jedyna droga do świętości, droga, której chciał sam Bóg. Inne religie nie prowadzą do zbawienia, to musi być całkowicie jasno nauczane przez nowego papieża – powiedział biskup w rozmowie z niemieckojęzycznym medium.

