Bp Schneider: Papież Franciszek zaprzeczył "całej Ewangelii"

"Każda religia jest drogą do Boga. Istnieją różne języki, aby dotrzeć do Boga, ale Bóg jest Bogiem dla wszystkich. A jak Bóg jest Bogiem dla wszystkich? Wszyscy jesteśmy synami i córkami Boga. Ale mój bóg jest ważniejszy od twojego boga, czy to prawda? Jest tylko jeden Bóg i każdy z nas ma język, aby dotrzeć do Boga. Sikhowie, muzułmanie, hindusi, chrześcijanie, to różne ścieżki" – mówił papież Franciszek w Singapurze podczas niedawnej pielgrzymki do Azji Południowo-Wschodniej.

Bp Schneider: Słowa papieża Franciszka sprzeczne z pierwszym przykazaniem

Słowa te wywołały falę komentarzy. Teraz, do wypowiedzi głowy Kościoła krytycznie odniósł się biskup pomocniczy Astany w Kazachstanie, bp Athanasius Schneider. Ocenił, że jest ona sprzeczna z Ewangelią i przykazaniami Bożymi.

– Takie stwierdzenie papieża Franciszka jest wyraźnie sprzeczne z objawieniem Bożym, bezpośrednio przeczy pierwszemu przykazaniu Bożemu, które zawsze jest ważne – "Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie" – jest to tak jasne i takie stwierdzenie przeczy całej Ewangelii – ocenił bp Schneider w rozmowie z Raymondem Arroyo ze stacji EWTN.



Bp Schneider prosi o modlitwę za papieża

"Jezus Chrystus powiedział: 'Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie" – biskup kazachski przypomniał słowa samego Jezusa, zapisane na kartach Ewangelii. – On jest jedyną drogą do Boga, nie ma innych dróg ani ścieżek. Tak więc w tym oświadczeniu papież Franciszek, niestety, wyraźnie zaprzecza pierwszemu przykazaniu Bożemu i całej Ewangelii – wskazał hierarcha.

Bp Schneider wezwał katolików, aby "modlili się za papieża Franciszka, aby mógł otrzymać tę łaskę Pana, tak jak otrzymał ją św. Piotr, aby żałował za swoje grzechy oraz ponownie jasno i odważnie wyznał, że nie ma żadnego innego imienia danego człowiekowi, w którym mógłby zostać zbawiony, jak tylko Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, jedyny Odkupiciela ludzkości".

