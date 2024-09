Czy Kościół wierzy w zbawczą moc Chrystusa? Kard. Burke o słowach papieża Franciszka

W ostatnim czasie papież Franciszek kilkukrotnie w swoich wypowiedziach dawał do zrozumienia, że wszystkie religie mogą być równe, bo wszystkie "prowadzą do Boga". Do słów głowy Kościoła odniósł się kard. Raymond Burke ze Stanów Zjednoczonych.

Kard. Burke: Niewierność rodzi podziały, błędy i przemoc

"Dzisiaj, w społeczeństwie i w Kościele, jesteśmy świadkami tak wielu niewierności, praktycznego porzucenia zbawienia w Chrystusie i poszukiwania szczęścia w rzeczach tego świata, poszukiwania szczęścia tam, gdzie nigdy nie można go znaleźć" – napisał kard. Raymond Burke w mediach społecznościowych. Hierarcha zorganizował inicjatywę modlitewną w tej intencji – nowennę do Matki Bożej z Guadalupe.

"Taka niewierność rodzi podziały, błędy i przemoc. Prowadzi do wyobcowania od Boga i od bliźniego, do izolacji i opuszczenia serca gardzącego duchowym macierzyństwem Niepokalanego Serca Maryi i zbuntowanego wobec chwalebnego, przebitego Serca Jezusa" – czytamy dalej na profilu kard. Burke'a.

Religia jako sposób na dotarcie do Boga

Wypowiedź papieża Franciszka o tym, że "każda religia jest sposobem na dotarcie do Boga" to nie jedyne tego typu słowa z ust głowy Kościoła katolickiego. Podczas pielgrzymki do Azji Południowo-Wschodniej, w Singapurze Ojciec Święty wskazywał, że religie "są jak różne języki, aby dotrzeć do Boga".

Słowa Franciszka mogą być nawiązaniem do deklaracji Nostra aetate II Soboru Watykańskiego, w której podjęto temat religii niechrześcijańskich. Dokument zwracał uwagę, że w różnych religiach są zawarte rzeczy "prawdziwe i święte", ale Kościół jest "obowiązany głosić bez przerwy Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, w którym ludzie znajdują pełnię życia religijnego i w którym Bóg wszystko ze sobą pojednał".

