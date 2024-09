Chmielewski: Pielgrzymka do Luksemburga i Belgii kluczowa do zrozumienia pontyfikatu Franciszka

W dniach 26-29 września papież Franciszek będzie przebywał w Luksemburga i Belgii. Ojciec Święty podkreślił, że jest to podróż do "serca Europy". W Wielkim Księstwie Luksemburgu papież spędzi 8 godzin. "Luksemburg to też peryferie. Jesteśmy bogaci materialnie, ale ubodzy pod względem duchowym. Jesteśmy krajem materialistycznym, większość ludzi wierzy, że to pieniądze nadają życiu sens. A przy tym wiemy dobrze, że tak nie jest" – mówił wcześniej arcybiskup Luksemburga kard. Jean Claude Hollerich.

Pielgrzymka do Luksemburga i Belgii

Pielgrzymka do Luksemburgu odbywa się pod hasłem "Aby służyć". Ok. godz. 10 papież przybył na lotnisko, gdzie został przywitany przez wielkiego księcia Luksemburga Henryka wraz z małżonką, premiera Luca Friedena oraz dwojga mieszkańców Luksemburga, którzy wręczyli mu kwiaty.

Po wizycie w Luksemburgu Ojciec Święty uda się do Belgii. Pielgrzymka jest związana z 600-leciem Uniwersytetu w Leuven. Dziś uczelnia ta została podzielona na flamandzki Katolicki Uniwersytet w Leuven oraz na francuskojęzyczny Katolicki Uniwersytet w Louvain-La-Neuve. Pielgrzymka Ojca Świętego zakończy się w niedzielę 29 września Mszą św. na stadionie Króla Baudouina w Brukseli. Podczas Eucharystii papież Franciszek dokona beatyfikacji hiszpańskiej karmelitanki Anny od Jezusa, żyjącej w XVI wieku.

Chmielewski: Kluczowa pielgrzymka do zrozumienia pontyfikatu

Zdaniem publicysty Pawła Chmielewskiego, pielgrzymka do Luksemburga i Belgii pozwala lepiej zrozumieć pontyfikat Franciszka. Jest ona pełna symboli.

Na portalu PCh24.pl Chmielewski zwraca uwagę, że to właśnie uczelnia w Leuven "jest matecznikiem teologii wyzwolenia, która uformowała papieża Franciszka". Studiował w niej m.in. Leonardo Boff, który mimo że "nawet w ocenie posoborowej hierarchii kościelnej przekroczył granice ortodoksji", był inspiracją dla Franciszka. Papież "korzystał chętnie z jego myśli teologicznej, zwłaszcza przy okazji tworzenia takich dokumentów jak Laudato si’ czy Querida Amazonia".

Redaktor wskazuje również, żegłówna Msza święta zostanie odprawiona 29 września, czyli w dniu kiedy Kościół obchodzi Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców. Według Chmielewskiego, Belgia to kraj "targany rosnącymi konfliktami etnicznymi i od lat prowadzący samobójczą politykę migracyjną", która dla papieża może być "wzorowa".

Podczas podróży do Luksemburga, papież spotka się z kard. Jean-Claude Hollerichem, który jest głównym relatorem Synodu o synodalności. Kard. Hollerich to "de facto prawa ręka papieża w dziele «modernizacji» katolicyzmu, zwłaszcza w Europie. Hollerich jest całkowicie oddany ideom reformatorskim".

